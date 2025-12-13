به گزارش خبرنگار مهر، در روزی که صنعت بیمه ایران بیش از هر زمان دیگری به تحول دیجیتال نیاز داشت، بیمه آسیا از «یاس» رونمایی کرد؛ برنامکی که قرار است خدمات حضوری را به تجربه‌ای ۷ در ۲۴، سریع و شفاف تبدیل کند و هم‌زمان مجموعه‌ای از محصولات نوین مانند جام، لبخند، کارا و زرین را به همراه سامانه سیناد به‌صورت یکپارچه در اختیار بیمه‌گذاران بگذارد.

تغییر رفتار مشتریان و ضرورت خدمات موبایلی

در آئین روز بیمه، مدیران ارشد بیمه آسیا بر یک واقعیت مشترک تأکید کردند: رفتار مشتریان تغییر کرده و تلفن همراه اکنون به دفتر کار اصلی آن‌ها تبدیل شده است. به گفته مدیران، کاربران دیگر تمایلی به مراجعه حضوری ندارند و انتظار دارند تمامی خدمات از طریق موبایل در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه شود.

سخنان مدیرعامل بیمه آسیا درباره استراتژی دیجیتال و دستاوردهای جدید

مجتبی حیدری، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره بیمه آسیا، در مراسم رونمایی اپلیکیشن «یاس» اعلام کرد که تحول دیجیتال و توسعه منابع انسانی دو محور اصلی استراتژی شرکت بوده و رونمایی از این اپلیکیشن نتیجه همین رویکرد است.

او با اشاره به تغییر رفتار مشتریان گفت نیاز امروز مردم دریافت تمام خدمات بیمه‌ای از طریق تلفن همراه است و «یاس» درگاه اصلی ارتباط دوسویه بیمه آسیا با مشتریان خواهد بود.

حیدری مهم‌ترین دستاورد ماه‌های اخیر را عبور از رکورد ۲۰ هزار فروش در چهار محصول برخط اعلام کرد؛ رکوردی که به گفته او کاهش هزینه‌های اداری، افزایش سرعت، دقت و شفافیت را برای شرکت به همراه داشته است. وی ابراز امیدواری کرد اپلیکیشن جدید مسیر ارائه خدمات ۷ در ۲۴، از فروش تا پرداخت خسارت و مدیریت پروفایل بیمه‌گذاران را هموارتر کند.

مدیرعامل بیمه آسیا همچنین از حمایت هیأت‌مدیره و نقش ویژه نادر حسن‌زاده در پیشبرد پروژه‌های فناوری تشکر کرد و تأکید داشت که موفقیت‌های اخیر نتیجه کار تیمی و تداوم همین همراهی است. او در پایان با تبریک روز بیمه، بر ادامه حرکت شرکت در مسیر دیجیتال‌سازی و تکرار موفقیت‌ها تأکید کرد.

چابکی، شفافیت و سه معیار بنیادین پلتفرم‌ها

در همین چارچوب، چابکی، شفافیت، کاهش هزینه‌های اداری و استفاده از پلتفرم‌ها به‌عنوان موتور افزایش ضریب نفوذ بیمه، از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده توسط نادر حسن‌زاده عضو هیأت مدیره بیمه آسیا بود. سه معیار بنیادین پلتفرم‌های موفق Everywhere (همه‌جا)، Everytime (همه زمان) و Everybody (همه کس) نیز به‌عنوان شاخص‌های ضروری برای حرکت به سمت خدمات دیجیتال معرفی شد؛ شاخص‌هایی که «یاس» بر اساس آن‌ها طراحی شده است.

حسن‌زاده، در مراسم رونمایی محصول جدید این شرکت با تبریک روز بیمه و توصیف این تقارن به‌عنوان رویدادی خوش‌یُمن، بر ضرورت حرکت صنعت بیمه به سمت تحول دیجیتال تأکید کرد.

پارادایم شیفت صنعت بیمه و ضرورت سواد دیجیتال مدیران

او با اشاره به نقش دیجیتال در افزایش ضریب نفوذ بیمه در جهان گفت نسل امروز بخش زیادی از زمان خود را در فضای آنلاین می‌گذراند و خدمات بیمه‌ای باید متناسب با این تغییر رفتار بازطراحی شوند.

حسن‌زاده با استناد به اقتصاد رفتاری، مطلوبیت بالاتر خدمات دیجیتال را یادآور شد و ویژگی‌های «دسترسی در همه‌جا، همه‌زمان و برای همه» را شالوده اکوسیستم‌های موفق دیجیتال دانست.

او افزود که صنعت بیمه با یک پارادایم شیفت مواجه است و سازمان‌ها باید فراتر از سرمایه‌گذاری‌های سخت‌افزاری، به استفاده واقعی از ظرفیت فناوری و طراحی تجربه دیجیتال توجه کنند.

وی با اشاره به رویکرد هیأت‌مدیره بیمه آسیا توضیح داد که این شرکت به‌جای خرید پکیج‌های ثابت، مدل مشارکتی و تقسیم منافع را دنبال می‌کند؛ مدلی که در آن بیمه آسیا، مشتری و ارائه‌دهنده در زنجیره ارزش شریک هستند و افزایش استفاده از سیستم منافع مشترک ایجاد می‌کند.

حسن‌زاده تأکید کرد که مالکیت و متولی مشخص پروژه‌هایی مانند شعبه مجازی در ساختار سازمانی تعریف خواهد شد و منافع آن نیز میان ذی‌نفعان تقسیم می‌شود.

او نگاه بیمه آسیا به تحول دیجیتال را بلندمدت، راهبردی و اجتناب‌ناپذیر توصیف کرد و گفت هدف از این مسیر، ایجاد تجربه‌ای یکپارچه، کارآمد و گسترده برای مشتریان، کارکنان و شبکه فروش است.

جایگاه بیمه آسیا در تحول دیجیتال و نقش شبکه گسترده آن

نادر حسن‌زاده، عضو هیأت‌مدیره بیمه آسیا، در مراسم رونمایی محصول جدید این شرکت با تأکید بر اینکه تحول دیجیتال یک «الزام» برای صنعت بیمه است، گفت بیمه آسیا به دلیل سابقه، گستره جغرافیایی و اعتبار ملی خود می‌تواند نقطه مرجع این تحول باشد.

او با اشاره به تجربه فعالیت در نظام بانکی توضیح داد که نه بانک‌ها و نه مجموعه‌های صرفاً فناور نمی‌توانند به‌تنهایی پکیج مناسب صنایع تخصصی طراحی کنند و موفقیت زمانی رقم می‌خورد که توان تخصصی صنعت در کنار توان فنی دیجیتال قرار گیرد.

حسن‌زاده برند بیمه آسیا را یک برند معظم و ریشه‌دار توصیف کرد و تنوع رشته‌ها و ۶۰ سال سابقه آن را مزیتی کم‌نظیر دانست که در کنار یک شریک دیجیتال قدرتمند می‌تواند موتور رشد باشد.

او افزود گستردگی شبکه بیمه آسیا مزیتی شبیه شبکه مویرگی بانک ملی ایجاد کرده و همین موضوع نقش این شرکت را در هدایت روندهای صنعت برجسته کرده است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از شرکت‌ها عملکرد بیمه آسیا را رصد می‌کنند، حرکت مثبت این شرکت را مؤثر بر کل صنعت دانست و در ادامه چالش‌های فرهنگی و ذهنی موجود در مسیر دیجیتال را یادآور شد.

حسن‌زاده گفت تخصص دیجیتال در لایه‌های پایین سازمان قوی‌تر است و مدیران ارشد باید سواد دیجیتال خود را ارتقا دهند؛ از جمله با قرار دادن آموزش‌های هوش مصنوعی و مهارت‌های دیجیتال در شرح وظایف رسمی.

«داده، نفت جدید» و نقش هوش مصنوعی در ارائه خدمات ارزان‌تر و دقیق‌تر

او تأکید کرد تحول دیجیتال یک فرآیند پویا و فراتر از ساخت اپلیکیشن است و شامل حوزه‌هایی مانند دیتاسنتر و امنیت اطلاعات می‌شود.

به گفته او، داده «نفت جدید» است و بیمه آسیا با ۶۰ سال داده ارزشمند باید از طریق هوش مصنوعی خدمات بهتر و مقرون‌به‌صرفه‌تری ارائه کند.

حسن‌زاده موفقیت این مسیر را منوط به سه رکن دانست: سرمایه‌گذاری مستمر، همکاری با شریک دیجیتال توانمند و توانمندسازی فرهنگی مدیریتی؛ ارکانی که به گفته او، در صورت تکمیل، نه‌تنها تحول بیمه آسیا بلکه ارتقای کل صنعت بیمه را رقم خواهد زد.

معرفی رسمی یاس؛ از شعبه مجازی بیمه آسیا تا هدیه نام‌گذاری به بیماران پروانه‌ای

اپلیکیشن «یاس» که در این مراسم رونمایی شد، شعبه مجازی بیمه آسیا معرفی شد؛ بستری که تمام خدمات حضوری را به صورتی تمام‌وقت، در هر زمان و هر مکان ارائه می‌کند. «یاس» از میان بیش از ۸۰۰ نام پیشنهادی انتخاب شده و نام آن را فرامرز خجیر، عضو هیأت مدیره و معاون فنی اشخاص و مسئولیت پیشنهاد داده بود؛ فردی که جایزه نیم‌سکه خود را به بیماران پروانه‌ای اهدا کرد و به مراسم رنگی انسانی‌تر بخشید.

قابلیت‌های نسخه فعلی یاس و ادغام کامل با سیناد

این اپلیکیشن در نسخه فعلی امکان مشاهده تمام بیمه‌نامه‌ها، پرداخت و مشاهده سررسید اقساط، استعلام اصالت، دسترسی به نمایندگی‌ها و مراکز درمانی طرف قرارداد، و همچنین مشاهده دو بیمه‌نامه جدید آتش‌سوزی و حوادث کارفرما را فراهم می‌کند.

منوی اعلام خسارت نیز به‌طور کامل در یاس تعبیه شده است. در بخش درمان نیز ادغام کامل «سیناد» با یاس، دسترسی بیمه‌گذاران به تمام خدمات درمانی غیرحضوری از جمله مشاهده سوابق، دریافت معرفی‌نامه و پیگیری اسناد را ممکن کرده است.

ثبت خسارت در کمتر از دو دقیقه؛ مهم‌ترین قابلیت رونمایی

قابلیت ثبت خسارت بدنه و ثالث، یکی از مهم‌ترین بخش‌های رونمایی بود؛ بخشی که زمان ثبت را به کمتر از دو دقیقه کاهش داده است. امکان بارگذاری و کراپ تصاویر، فیلم‌برداری هم‌زمان از خودرو، استفاده از داده‌های قبلی برای ثبت‌های بعدی و تکمیل اطلاعات ثالث از طریق لینک پیامکی برای زیان‌دیده، تجربه‌ای ساده و دقیق برای کاربران فراهم کرده است.

بیمه‌گذاران می‌توانند وضعیت پرونده خود را لحظه‌به‌لحظه پیگیری کنند و از تأیید یا رد خسارت، مبلغ کارشناسی‌شده و دلایل آن مطلع شوند. سقف پرداخت غیرحضوری نیز اکنون ۵۰ میلیون تومان تعیین شده و قرار است افزایش یابد. در پایان مراسم، تابلوی قابلیت‌های یاس رونمایی و توسط مدیران و مهمانان امضا شد.

معرفی طرح‌ها و محصولاتی که در یاس ارائه می‌شوند

بخش دوم این رویداد به معرفی مجموعه‌ای از محصولات جدید و مکمل اختصاص داشت؛ محصولاتی که قرار است همراه یاس، بسته تحول دیجیتال بیمه آسیا را تکمیل کنند. طرح «جام» به‌عنوان یک بیمه‌نامه جامع آتش‌سوزی و حوادث خانواده معرفی شد که علاوه بر پوشش ساختمان و اثاثیه، اعضای خانواده را نیز در برابر فوت، نقص عضو، هزینه پزشکی و سایر خطرها پوشش می‌دهد. امکان دریافت پوشش جنگ در این طرح، مزیت شاخص آن عنوان شد. کمپین یک‌ماهه «جام ۳» نیز با تخفیف ۱۰ میلیون‌ریالی از پنجم آذر آغاز شده و تنها از طریق ارسال عدد ۱ به شماره ۳۰۰۰۷۱۵۱ قابل خرید است.

طرح «لبخند» نیز به‌عنوان بیمه حوادث خانواده با پوشش حادثه، زلزله، سیل و هدایت موتورسیکلت ارائه شد.

بیمه حوادث کارفرما «کارا» نیز برای مدیرعامل، هیئت‌مدیره و شرکا طراحی شده و به‌صورت محدود به محل کار یا ۲۴ ساعته قابل انتخاب است.

در نهایت، بیمه آتش‌سوزی جامع «زرین» با پوشش آتش، سیل، زلزله، نشت آب، سرقت با شکست حرز و حتی جنگ، همراه با پوشش‌های مسئولیتی و خسارت خودرو، به‌عنوان کامل‌ترین بسته آتش‌سوزی عرضه شد.

ضرورت خرید بیمه‌نامه‌های دارای پوشش جنگ

مدیران شرکت در پایان مراسم با اشاره به افزایش ریسک‌های غیرقابل‌پیش‌بینی، بر ضرورت خرید بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی دارای پوشش جنگ به‌ویژه در قالب طرح‌های جام، جام ۳ و زرین تأکید کردند و اعلام کردند که بهترین مسیر خرید این بیمه‌نامه‌ها اپلیکیشن یاس است؛ مسیری سریع، غیرحضوری و در دسترس تمام کاربران.

یاس؛ نقطه اتصال اکوسیستم دیجیتال بیمه آسیا

به گفته مدیران، «یاس» فقط یک اپلیکیشن جدید نیست؛ بلکه نقطه اتصال کاربران با اکوسیستم دیجیتال بیمه آسیاست، جایی که خرید بیمه‌نامه، ثبت خسارت، دریافت خدمات درمانی و مدیریت پروفایل بیمه‌گذار در چند دقیقه و تنها با یک تلفن همراه انجام می‌شود.

این رونمایی، آغازی رسمی برای ورود بیمه آسیا به مرحله‌ای تازه از سرعت، دقت و شفافیت در ارائه خدمات عنوان شد.

با مرورگر تلفن همراه خود به این صفحه مراجعه کرده اپلیکیشن را نصب کنید.