سه کشته و چهار مصدوم بر اثر گازگرفتگی در چاه یک واحد صنعتی در زرندیه

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۱۰:۱۷ صبح روز پنج‌شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴، وقوع حادثه گازگرفتگی در شرکت صنعتی دنا سلولز واقع در انتهای خیابان نهم شهرک صنعتی مامونیه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری (EOC) جمعیت هلال‌احمر استان مرکزی اطلاع داده شد.

با اعلام این حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات زرندیه بلافاصله به محل اعزام شد. بر اساس اطلاعات اولیه، این سانحه در داخل چاه یک کارگاه صنعتی رخ داده و منجر به آسیب‌دیدگی هفت نفر از کارکنان شده است.

در جریان عملیات امدادرسانی، چهار نفر مصدوم شناسایی شدند که از این تعداد، یک نفر توسط عوامل امدادی هلال‌احمر و دو نفر دیگر با هماهنگی اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

متأسفانه در این حادثه، سه نفر از افراد حاضر در محل جان خود را از دست دادند.

عملیات امدادرسانی جمعیت هلال‌احمر در محل حادثه تا ساعت ۱۲:۱۷ ادامه داشت و با ایمن‌سازی محل به پایان رسید.

علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.