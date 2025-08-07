به گزارش خبرنگار مهر، در پی حادثه دلخراشی در منزل مسکونی روستای یکه قوز علیا بخش مرکزی کلاله که منجر به فوت دو عضو این خانواده شده، عصر پنجشنبه محمد حمیدی، معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان به اتفاق فرماندار کلاله و جمعی از مدیران از محل حادثه بازدید کردند.

معاون سیاستی و امنیتی استاندار گلستان در حاشیه این بازدید با بیان همدردی عمیق خود با خانواده آسیب‌دیده، گفت: دولت تمام تلاش خود را برای کمک و حمایت از این خانواده عزادار که دو فرزند خود را از دست داده‌اند، به کار خواهد بست.

حمیدی همچنین اظهار کرد: بنیاد مسکن ۲۰۰ متر از زمین‌های در اختیار خود را به‌صورت قانونی برای ساخت مکان جدید در اختیار خانواده آسیب‌دیده قرار خواهد داد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، بهزیستی نیز متعهد شد از محل سرفصل‌های قانونی ۲۰۰ میلیون تومان بلاعوض و بنیاد مسکن نیز ۴۰۰ میلیون تومان وام کم بهره مسکن به این خانواده اعطا کنند.

حمیدی اظهار کرد: فرمانداری شهرستان کلاله تمامی هماهنگی‌های لازم در این زمینه را انجام خواهد داد.

در پایان این بازدید، خانواده آسیب‌دیده از مسئولان و ارگان‌های امدادرسانی برای حضور و خدمات‌رسانی به موقع از ابتدای حادثه و حمایت‌های‌شان تقدیر و تشکر کردند؛ اقدامی که مسلماً تسلی خاطر بازماندگان این حادثه تلخ را به همراه داشت.