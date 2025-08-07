  1. هنر
خبر بستری شدن محمود فرشچیان تکذیب شد؛ حال استاد خوب و هوشیار است

سجاد محمدیارزاده نماینده محمود فرشچیان در ایران با بیان اینکه خبر به کما رفتن این هنرمند کذب و اشتباه است، بیان کرد که همسر فرشچیان از انتشار جهانی این خبر گله‌مند است.

سجاد محمدیارزاده رئیس دانشگاه استاد محمود فرشچیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تکذیب خبر به کما رفتن این هنرمند، بیان کرد: خبر به کما رفتن استاد فرشچیان در آمریکا کذب بوده و در تماسی که با همسر ایشان داشتم، از انتشار این خبر کذب گله‌مند بودند.

وی افزود: استاد فرشچیان به گفته همسرشان مشکل خاصی ندارند و تنها زمین خورده‌اند و در حال حاضر در منزل‌شان در حال استراحت هستند.

یارزاده با بیان اینکه حتماً از مراجع قانونی انتشار این خبر کذب را پیگیری خواهد کرد، گفت: چنین اخباری تنها از طریق نمایندگان قانونی هنرمند بزرگی چون آقای فرشچیان در ایران باید پیگیری شود و من هم نماینده تام‌الاختیار ایشان در ایران هستم که به عنوان رئیس دانشگاه استاد فرشچیان نیز فعالیت دارم. این خبر حتی در شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای نیز اعلام شد و واقعاً تاسف‌آور است چراکه موجب نگرانی جمع کثیری از مردم و خانواده استاد شده است.

وی عنوان کرد: وقتی صدای استاد را شنیدم خیلی خوشحال شدم. من تقریباً هر روز با ایشان تلفنی صحبت می‌کنم اما طی یکی دو روز اخیر به دلایلی نتوانستم با وی صحبت کنم و وقت این خبر را شنیدم خیلی ناراحت شدم.

یارزاده در پایان درباره احوال عمومی محمود فرشچیان پس از ناراحتی قلبی و لرزش دستش، گفت: آقای فرشچیان لرزش دست‌شان را دارند و نمی‌توانند کار کنند، از نظر قلبی نیز تحت نظر پزشک متخصص و جراح قلب که پسر خودشان است، هستند. استاد حافظه خوبی هم دارند و هوشیارند، به صورتی که هر شب ایمیل‌های کاری را پاسخ می‌دهند.

