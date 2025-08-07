خبر بستری شدن محمود فرشچیان تکذیب شد؛ حال استاد خوب و هوشیار است

سجاد محمدیارزاده رئیس دانشگاه استاد محمود فرشچیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تکذیب خبر به کما رفتن این هنرمند، بیان کرد: خبر به کما رفتن استاد فرشچیان در آمریکا کذب بوده و در تماسی که با همسر ایشان داشتم، از انتشار این خبر کذب گله‌مند بودند.

وی افزود: استاد فرشچیان به گفته همسرشان مشکل خاصی ندارند و تنها زمین خورده‌اند و در حال حاضر در منزل‌شان در حال استراحت هستند.

یارزاده با بیان اینکه حتماً از مراجع قانونی انتشار این خبر کذب را پیگیری خواهد کرد، گفت: چنین اخباری تنها از طریق نمایندگان قانونی هنرمند بزرگی چون آقای فرشچیان در ایران باید پیگیری شود و من هم نماینده تام‌الاختیار ایشان در ایران هستم که به عنوان رئیس دانشگاه استاد فرشچیان نیز فعالیت دارم. این خبر حتی در شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای نیز اعلام شد و واقعاً تاسف‌آور است چراکه موجب نگرانی جمع کثیری از مردم و خانواده استاد شده است.

وی عنوان کرد: وقتی صدای استاد را شنیدم خیلی خوشحال شدم. من تقریباً هر روز با ایشان تلفنی صحبت می‌کنم اما طی یکی دو روز اخیر به دلایلی نتوانستم با وی صحبت کنم و وقت این خبر را شنیدم خیلی ناراحت شدم.

یارزاده در پایان درباره احوال عمومی محمود فرشچیان پس از ناراحتی قلبی و لرزش دستش، گفت: آقای فرشچیان لرزش دست‌شان را دارند و نمی‌توانند کار کنند، از نظر قلبی نیز تحت نظر پزشک متخصص و جراح قلب که پسر خودشان است، هستند. استاد حافظه خوبی هم دارند و هوشیارند، به صورتی که هر شب ایمیل‌های کاری را پاسخ می‌دهند.