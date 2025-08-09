سجاد محمدیارزاده نماینده تام الاختیار محمود فرشچیان در ایران و رئیس دانشگاه استاد فرشچیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مراسم تشییع پیکر این هنرمند بیان کرد: طبق آخرین وصیتی که استاد فرشچیان داشتند، قرار است که پیکر ایشان پس از تشییع از مقابل هنرستان هنرهای زیبای اصفهان که استاد فراگیری هنری‌شان را از آنجا شروع کردند، کنار مقبره صائب تبریزی در اصفهان به خاک سپرده شود.

وی در پاسخ به اینکه وصیت قبلی این هنرمند برای تدفین در حرم مطهر رضوی بوده است، گفت: بله وصیت قبلی آقای فرشچیان این بود اما در صحبت‌های جدید استاد نظرشان روی «مام وطن» بوده است و آخرین بار هم به صورت ضمنی به من درباره صائب تبریزی تاکید کرده بودند.

محمدیارزاده در پایان درباره زمان مراسم تشییع و خاکسپاری نیز بیان کرد: به محض اینکه پرواز اجازه دهد، پیکر استاد از آمریکا به دبی و سپس به اصفهان منتقل خواهد شد. برنامه ریزی کردیم که یک مراسم هم در تهران داشته باشیم که زمان آن هم اطلاع رسانی خواهد شد.