به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور، بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده نگری امروز (جمعه، ۱۷ مرداد) در برخی نقاط هرمزگان، فارس، جنوب سیستان و بلوچستان و نیمه جنوبی کرمان رگبار و رعد و برق باد و گرد و خاک و در ارتفاعات البرز مرکزی، زاگرس مرکزی و ارتفاعات استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب افزایش ابر، بارش پراکنده گاهی رعد و برق و گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

روز شنبه در ارتفاعات واقع در شمال غرب، غرب، زاگرس مرکزی و جنوبی، ارتفاعات شمالی و مناطق غربی هرمزگان و جنوب کرمان رگبار پراکنده انتظار می‌رود. روز یکشنبه (۱۹ مرداد) در مناطقی از شمال غرب، استان‌های ساحلی دریای خزر، غرب هرمزگان و ارتفاعات البرز مرکزی افزایش ابر، بارش باران گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌شود.

روز دوشنبه این شرایط علاوه بر مناطق ذکر شده، در برخی مناطق خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی رخ می‌دهد. روز سه‌شنبه (۲۱ مرداد) در ارتفاعات البرز مرکزی و شمال غرب کشور بارش پراکنده پیش بینی می‌شود.

طی ۵ روز آینده در نیمه شرقی کشور، به ویژه منطقه زابل و بخش‌هایی از جنوب، جنوب غرب، مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

همچنین از یکشنبه تا سه شنبه (۱۹ تا ۲۱ مرداد) در بیشتر مناطق واقع در نوار شمالی کشور کاهش نسبی دما انتظار می‌رود. طی ۵ روز آینده شرق دریای عمان و روزهای یکشنبه و دوشنبه دریای خزر مواج است.

وضعیت هوای تهران طی هفته آتی کمی ابری تا نیمه ابری در بعد از ظهر افزایش ابر و افزایش باد با احتمال گرد و خاک پیش بینی می‌شود طی این مدت کمترین دمای تهران ۲۶ درجه و بیشترین میزان دما ۳۸ درجه سانتیگراد خواهد بود.