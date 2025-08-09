بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین تحلیل‌های جوی این استان گفت: براساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، از امروز ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ تا پایان هفته جاری، در تمام نقاط استان افزایش پوشش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین سرعت وزش باد در برخی ساعات به بازه قابل ملاحظه و نسبتاً شدید لحظه‌ای خواهد رسید.

بارش‌های پراکنده و احتمال رعد و برق

مرادپور ادامه داد: از امروز تا روز دوشنبه، به علت تراکم ابرها و بالا بودن شاخص‌های ناپایداری جوی، در برخی مناطق استان بارش‌های خفیف و پراکنده به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب انتظار می‌رود که گاهی با رعد و برق همراه خواهد بود.

هشدارهای سطح زرد و مخاطرات جوی

وی با اشاره به هشدار سطح زرد صادر شده، اظهار داشت: این شرایط جوی می‌تواند موجب بروز مخاطراتی همچون اختلال در تردد جاده‌ای، لغزندگی سطح راه‌ها، خطر سقوط اشیا و خسارت به محصولات کشاورزی و سازه‌ها شود که لازم است مردم و مسئولان مربوطه برای پیشگیری و کاهش آسیب‌ها آمادگی لازم را داشته باشند.

تداوم هوای گرم و ضرورت مدیریت مصرف

مدیرکل هواشناسی لرستان در پایان به نوسانات دمایی اشاره کرد و گفت: طی ۲۴ ساعت آینده هوای گرم در منطقه پایدار خواهد بود و بنابراین مدیریت بهینه مصرف آب و برق به خصوص در این شرایط توصیه می‌شود.