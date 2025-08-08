تردد در محور چالوس و آزادراه تهران - شمال یکطرفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، آخرین وضعیت جوی ترافیکی محورهای شمالی نشان می‌دهد که ترافیک در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل محدوده‌های مکارود، دزبن، هزارچم و ولی آباد و حدفاصل پیچ سرهنگ تا نساء و خوشبختی تا وینه، محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو و مسیر (شمال به جنوب) محدوده‌های بایجان و رینه، آزادراه پردیس – تهران حدفاصل تونل شماره ۳ تا شماره ۲ سنگین است.

تردد در محور فیروزکوه و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) و آزادراه تهران – شمال مسیر (شمال به جنوب) روان است ضمن اینکه محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

طبق آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محورها، ترافیک در آزادراه قزوین – کرج - تهران محدوده گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک سنگین است.

برخی از محورهای استان ایلام دارای بارش پراکنده باران و برخی از محورهای استان‌های تهران، گلستان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان دارای وزش باد و گرد و خاک است.

وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به مرزها، ترافیک در محور سرابله - ایلام – مهران و بالعکس محدوده تونل آزادی سنگین و تردد در محور قصرشیرین - خسروی، محور خرمشهر - شلمچه و محور بستان - چذابه روان است.