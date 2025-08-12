دانشگاه زابل در خدمت توسعه پایدار و رونق منطقه سیستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رکوعی صبح سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه، ضمن تشریح دستاوردهای مهم دانشگاه زابل در یک سال اخیر، از یک تحول راهبردی در رویکرد این مرکز علمی خبر داد.

رئیس دانشگاه زابل پیشرفت دانشگاه در شاخص‌های کمی و کیفی پژوهشی را چشم گیر دانست و اعلام کرد: شاخص تأثیرگذاری علمی دانشگاه از ۸۲ در سال ۲۰۲۳ به ۱۰۱ در اواسط سال ۲۰۲۴ رسیده است که ما را در جایگاه نخست منطقه شامل استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و هرمزگان قرار می‌دهد.

به گفته وی، این موفقیت حاصل ثبت رکورد انتشار ۴۰۸ مقاله بین‌المللی و افزایش استناد به تولیدات علمی دانشگاه بوده است که بیش از ۳۰ درصد از کل استنادات تاریخ دانشگاه، در یک سال و نیم اخیر ثبت شده که نشان‌دهنده کیفیت و مرجعیت یافتن پژوهش‌های صورت‌گرفته است.



از پژوهش فردی تا تحقیقات مأموریت‌گرا برای حل مشکلات سیستان



رکوعی بر تغییر پارادایم از تحقیقات فرد محور به پژوهش‌های مأموریت‌گرا به عنوان استراتژی کلان دانشگاه تأکید کرد و اظهار داشت: رسالت دانشگاه فراتر از تولید علم، حل مشکلات منطقه است. برای تحقق این هدف، آئین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی بازنگری شده تا فعالیت‌های پژوهشی که مستقیماً به حل چالش‌هایی نظیر بحران آب، طوفان‌های گرد و غبار و کشاورزی پایدار می‌پردازند، دارای امتیاز ویژه باشند. برگزاری همایش‌های ملی تخصصی پیرامون موضوعاتی چون «کشاورزی کم‌آب»، «بررسی طوفان‌های گرد و غبار» و «آسیب‌شناسی احیای تالاب هامون»، از جمله اقدامات عملی دانشگاه در این راستا بوده است.

وی گفت: در حوزه فرهنگی، دانشگاه زابل با برگزاری رویدادهای شاخصی همچون همایش ملی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و افتتاح نمایشگاه دائمی عکس شهر سوخته، گام‌های مهمی در راستای تقویت و احیای هویت فرهنگی و تاریخی منطقه برداشته است.

رئیس دانشگاه زابل اظهار داشت: درخشش دانشجویان در عرصه‌های هنری نیز از دیگر دستاوردهای این دوره بوده است. کسب چهار جایزه ملی در جشنواره «رویش»، از جمله رتبه نخست تئاتر آئینی، و کسب عناوین برتر در جشنواره‌های ملی و بین‌المللی قصه‌گویی و نقالی، نشان از پویایی کانون‌های فرهنگی و هنری دانشگاه دارد.

وی با اشاره به اهمیت سلامت جسم و روان دانشجویان، از توسعه زیرساخت‌های ورزشی، به‌ویژه ایجاد فضای اختصاصی ورزش‌های میدانی برای بانوان، خبر داد و همچنین برگزاری اردوهای هفتگی «سیستان‌شناسی» را اقدامی برای آشنایی عمیق‌تر دانشجویان غیربومی با ظرفیت‌ها و چالش‌های منطقه دانست.