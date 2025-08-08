به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، در پیامی ضمن تبریک روز خبرنگار، با اشاره به اهمیت نهادینهسازی خبرنگاری پژوهشی در حوزه سلامت، نسبت به آسیبهای ناشی از رواج سبکهای خبری هیجانی و پاپاراتزی هشدار داد.
وی در این پیام، خبرنگار را ناظر دقیق و آگاه جامعه دانست؛ پلی میان واقعیتهای پنهان و افکار عمومی که در شرایط پرچالش امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند نگاهی ژرف، علمی و مسئولانه است.
پیرصالحی تأکید کرد: خبرنگاری اصیل باید فراتر از سطح اتفاقات، به عمق مسائل علمی، سیاستگذاریها و دشواریهای نظام سلامت نفوذ کند.
به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، خبرنگاری سلامت نیازمند تحلیل علمی، دقت بالا و پایبندی به اخلاق حرفهای است و اگرچه تلاشهایی در این مسیر انجام شده، اما جای خالی رویکردهای دادهمحور و مستند همچنان محسوس است.
وی، شیوههای خبری مبتنی بر جلب توجه لحظهای و هیجانهای زودگذر همچون خبرنگاری پاپاراتزی را تهدیدی برای سلامت رسانهای دانست و گفت: این رویکردها بهجای روشنگری، موجب بیاعتمادی عمومی میشوند. او خواستار بازگشت رسانههای سلامت به مسیر مسئولانه و تحلیلمحور شد.
پیرصالحی، نقش خبرنگاران را در ارتقای آگاهی عمومی و تضمین سلامت جامعه به ویژه در حوزههای حساس فرآوردههای سلامت، کلیدی دانست و از تلاشهای حرفهای آنان تقدیر کرد.
