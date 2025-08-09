به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام معاون آموزشی وزارت بهداشت به مناسبت روز خبرنگار به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
هفدهم مردادماه، روز خبرنگار، فرصتی مغتنم برای تجلیل از تلاشها، تعهد و مسئولیتپذیری اهالی رسانه است که با قلم روشنگر و صدای رسای خود، مسیر آگاهیبخشی و ارتقا سطح سواد سلامت جامعه، پیشرفت علمی جامعه دانشگاهی، مطالبهگری و ارتقای سرمایه اجتماعی را هموار میسازند.
در عرصه آموزش علوم پزشکی، نقش اصحاب رسانه در تبیین دستاوردها، بازتاب دغدغهها و ناترازی ها، ایجاد تعامل مؤثر با مسئولین و جامعه و همراهی در مسیر توسعه علمی کشور، انکارناپذیر و ارزشمند است.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره جمله خبرنگاران شهید، فرارسیدن روز خبرنگار را به تمامی فعالان پرتلاش و متعهد حوزه رسانه، بهویژه خبرنگاران حوزه آموزش پزشکی و سلامت تبریک عرض مینمایم و از همراهی سازنده ایشان در مسیر اعتلای آموزش، پژوهش و خدمترسانی علمی صمیمانه قدردانی میکنم.
امید است همواره در پناه حق، در مسیر آگاهی سلامت و تعالی کشور و تخصصی نمودن حوزه خبرنگاری موفق و مؤید باشید.
دکتر سید جلیل حسینی
معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»
