احمد قویدل، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامی‌داشت روز خبرنگار، یاد و خاطره شهید محمود صارمی را گرامی داشت و گفت: شهید صارمی خبرنگاری بود که مظلومانه در حین انجام مأموریت خبری در مزار شریف افغانستان، همراه با گروهی از کارکنان کنسولگری ایران به شهادت رسید.

وی، این حادثه را نمادی از فداکاری و مسئولیت‌پذیری خبرنگاران دانست و افزود: متأسفانه، بسیاری از مسئولان کشور تنها به ارسال پیام‌های تبریک در این روز بسنده می‌کنند؛ در حالی که روز خبرنگار، یادآور رسالت بزرگ خبرنگاری است؛ رسالتی که با خون شهید صارمی امضا شد.

قویدل ادامه داد: بی تردید پاسداری از خون «صارمی ها» توسط مسئولین در پاسداری از آزادی مطبوعات در انعکاس مشکلات مردم و نقد سیاست‌گذاری های غلط است. باید تلاش‌های ارزشمند خبرنگاران دیده شود، همه مردم شاهد نقش بی بدیل خبرنگاران در همبستگی ملی در دفاع ۱۲ روزه پس از تجاوز وحشیانه رژیم اسرائیل بودند و قدر خبرنگاران را می‌دانند.

مشاور هیأت مدیره کانون هموفیلی ایران، با اشاره به نقش کلیدی خبرنگاران در حوزه سلامت و ترویج یکی از بزرگ‌ترین حقوق مردم یعنی حق بر سلامت، گفت: خبرنگاران، حامیان اساسی بیماران خاص از جمله هموفیلی‌ها هستند. در این عرصه خبرنگاران تنها گزارشگر نیستند؛ آنها صدای خانواده‌هایی هستند که اغلب در سکوت، با درد و اضطراب مزمن زندگی می‌کنند. در این سال‌ها، بارها دیده‌ایم که پیگیری‌های رسانه‌ای، تأثیرگذارتر از ده‌ها مکاتبه رسمی بوده است.

وی افزود: یکی دیگر از نقش‌های مهم رسانه‌های گروهی در اطلاع رسانی زنجیره معیوب تأمین نقدینگی دارو است که به رغم اطلاع رسانی‌های گسترده رسانه‌های گروهی و نقش آن در تحقق عدالت در سلامت هنوز به صورت بنیادی حل نشده و مانع مهمی در دسترسی به موقع بیماران به داروهای حیاتی آنها است.

رسانه شریک تاریخی عدالت درمانی

قویدل در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره تأثیر رسانه‌ها بر حل مشکلات بیماران، با تأکید بر مصادیق تاریخی، گفت: نمونه برجسته این اثرگذاری، پرونده انتقال خون‌های آلوده است که به عنوان بزرگ‌ترین دعوای حقوقی تاریخ قضائی کشور، به پرداخت غرامت به بیماران هموفیلی و سایر مصرف‌کنندگان فرآورده‌های خونی آلوده منجر شد. بی‌تردید، این پیروزی تاریخی، بدون تلاش‌های خبرنگاران متعهد، امکان‌پذیر نبود.

وی افزود: نمونه دیگر، بحران کمبود فاکتور ۸ در سال ۱۴۰۲ بود؛ بحرانی که متأسفانه باعث معلولیت‌های شدید و جبران‌ناپذیر در برخی بیماران شد. رسانه‌ها با انتشار گزارش‌های میدانی و انعکاس صدای بیماران، چنان فشاری ایجاد کردند که رئیس وقت سازمان غذا و دارو در اقدامی بی‌سابقه، رسمأ از بیماران هموفیلی عذرخواهی کرد. این اتفاق کم‌نظیر، نشان داد که رسانه چگونه می‌تواند نقش ناظر اجتماعی و مدافع حقوق بیماران را ایفا کند.»

رسانه پیشران دسترسی به درمان نوین

قویدل با اشاره به تحولات مثبت دیگر، ادامه داد: خبرنگاران نقش مهمی در گشودن دسترسی بیماران هموفیلی به داروهای نوین ایفا کردند؛ داروهایی که زیرجلدی تزریق می‌شوند و اثربخشی طولانی‌تری دارند. تا چند سال پیش، این نوع داروها صرفاً در مجلات علمی دیده می‌شدند؛ امروز اما به واسطه پیگیری رسانه‌ها، برخی بیماران در نقاط مختلف کشور از این داروها بهره‌مند شده‌اند.

مشاور هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران صریح داشت: یکی دیگر از دستاوردهای بزرگ رسانه‌ای، به رسمیت شناختن پروفیلاکسی (درمان پیشگیرانه) به عنوان روش استاندارد جهانی درمان هموفیلی است. این موضوع سال‌ها توسط انجمن‌های علمی داخلی مطرح شده بود، اما بی‌توجهی به آن ادامه داشت تا اینکه خبرنگاران با انتشار گزارش‌های مستند از زندگی کودکان هموفیلی و توصیه پزشکان، این موضوع را به یک مطالبه عمومی تبدیل کردند.

رسانه حافظ جان بیماران

وی با ابراز تأثر از فوت چندین بیمار هموفیلی در سال‌های اخیر بر اثر کمبود دارو، افزود: در مواردی تلخ، بیماران ما جان خود را از دست دادند، تنها به‌دلیل نبود یک آمپول یا تأخیر در تأمین دارو. رسانه‌ها با پوشش گسترده این فجایع، به ما کمک کردند تا صدای اعتراض خود را رساتر به گوش مسئولان برسانیم و فرآیند تأمین و توزیع دارو در کشور را تحت فشار قرار دهند.

مدیر امور استان‌های کانون هموفیلی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با چگونگی دسترسی استان‌های مختلف کشور به دارو و اینکه آیا دارو عادلانه توزیع می‌شود گفت: پاسخ به این سوال به صورت نسبی خیر است. اگر بخواهم پاسخ دقیقی بدهم، اگر سطح دسترسی بیماران ساکن مراکز استان‌های دیگر را به دارو با تهران مقایسه کنیم قاطعانه باید گفت که سطح دسترسی در تهران بسیار مطلوب‌تر است. در ادامه اگر سطح دسترسی شهرستان‌ها با مرکز هر استان را مقایسه کنیم، متأسفانه سطح دسترسی به دارو در مراکز استان‌ها چندین برابر بهتر است. لذا قطعاً عدالت در توزیع داروهای هموفیلی هنوز تحقق نیافته است. ما مکرراً این درخواست را داریم که داروها به همه شهرستان‌ها از طریق شبکه پخش برود. سازمان غذا دارو و و وزارت بهداشت هم استقبال می‌کنند اما بد عهدی بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌هایی که این توزیع را پذیرفته اند، پشیمان می‌کند. همین الان در استان لرستان دارو به درود و الیگودرز نمی‌رسد. وضعیت استان هرمزگان به علت عدم پرداخت سازمان‌های بیمه گر، تا ۲۰ روز پیش بحرانی بود.

وی افزود: شرکت‌های پخش به دلیل پرداخت نشدن مطالباتشان هرچه از پایتخت دورتر می‌شوند از تحویل دارو خودداری می‌کنند. دولت می‌بایست یک فکر اساسی برای پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها از سوی سازمان‌های بیمه گر بکند. عمق بدهی‌های ۶ الی ۷ ماهه برای بخش خصوصی قابل تحمل نیست. داروخانه‌هایی مانند داروخانه ۲۹ فروردین و ۱۳ آبان در تهران و یا داروخانه‌های متعلق به آستان قدس رضوی و هلال احمر هم آستانه تحملشان در عدم تأمین مطالبات کلان رو به پایان است.

قویدل در پایان گفت: به همه خبرنگارانی که در این سال‌ها، در کنار بیماران خاص و جامعه هموفیلی ایستاده‌اند، درود می‌فرستیم. خبرنگاران تنها راوی واقعیت نیستید؛ بلکه مدافعان عدالت، امید و حیات هستند. روز خبرنگار تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ این روز، نماد تعهد، شجاعت و همدلی با رنج‌دیدگان جامعه است.