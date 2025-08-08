آغاز اجرای «آنسوی افسانه»؛ محمدرضا داوودنژاد از خاطراتش در تئاتر گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، مراسم شب چراغ نمایش «آنسوی افسانه» شب گذشته ۱۶ مرداد در حالی برگزار شد که محمدرضا داوودنژاد هنرمند و بازیگر سینما و تلویزیون کشور، از فعالیت تئاتری اش در سالهای پیش از انقلاب و تمرین در تماشاخانه سنگلج یاد کرد.
ابتدای مراسم مینو ملکی کارگردان نمایش «آنسوی افسانه» در خیر مقدم به حاضران گفت: باعث افتخار من است که امشب در خدمت شما تماشاگران و هنرمندان و همچنین میزبان محمدرضا داوودنژاد هنرمند بزرگ و فرهیخته کشورمان هستیم.
این هنرمند تئاتر ادامه داد: گروه «آنسوی افسانه» راه بسیار سختی را پشت سر گذاشت تا امروز حاصل تلاشش را در معرض دید شما عزیزان قرار دهد. در این مسیر مدیون زحمتهای پریسا مقتدی و مجموعه همکارانشان در تماشاخانه سنگلج و تمام دوستانی که با ما همکاری کردند تا این نمایش سرانجام روی صحنه برود هستیم.
در ادامه مراسم محمدرضا داوودنژاد مهمان ویژه مراسم شبچراغ پیش از افروختن شمع با یاد آفریننده هنر گفت: مسلماً درباره نمایشنامه و اجرا باید پس از دیدن آن صحبت کرد. در سالهای جوانی و نزدیک به ۵۰ سال قبل زیاد به تماشاخانه سنگلج میآمدم. کار میدیدم و کار میکردم. پیش از انقلاب در این تماشاخانه نمایشنامه ای از پیراندلو را تمرین میکردیم.
وی ادامه داد: خیلی سال بود که به این سالن نیامده بودم. پس از مدتها که آمدهام متوجه تعمیراتی که انجام شده است، شدم. میبینم که رخی پیدا کرده، دستی به آن کشیدند ولی از قدمتش کاسته نشده است. این تماشاخانه تقریباً هم سن من است.
داوودنژاد با ابراز خوشحالی از اینکه هنوز این سالن به فعالیت خود ادامه میدهد و با آرزوی موفقیت برای گروه نمایش، شمع شب چراغ نمایش «آنسوی افسانه» را افروخت.
سپس نخستین اجرای نمایش «آنسوی افسانه» ساعت ۲۰:۱۵ روی صحنه رفته و اجرای عمومی آن به طور رسمی آغاز شد.
