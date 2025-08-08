امیر واحدی: خبرنگاران، چشم بینای جامعه و صدای مردم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی امروز جمعه (۱۷ مردادماه) به مناسبت روز خبرنگار پیامی را منتشر کرد که در این پیام آمده است: ۱۷ مردادماه، یادآور مجاهدتهای خالصانه و مسئولانه خبرنگاران آزادهای است که با قلم و دوربین خود، پرچم حقیقتگویی و آگاهیبخشی را برافراشته نگه داشتهاند.
فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این پیام افزود: بیتردید، نقش خبرنگاران در تبیین واقعیتها، روایت درست و بهموقع از رویدادها و همچنین بازتاب تلاشها و فداکاریهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بهویژه کارکنان مؤمن، انقلابی و متخصص نیروی هوایی ارتش، نقشی بیبدیل و ارزنده است.
وی تصریح کرد: خبرنگاران، چشم بینای جامعه و صدای مردم هستند. مسئولیت سنگینی که بر دوش آنان قرار دارد، با دشواریهای فراوان، محدودیتها و گاه خطراتی همراه است، اما روحیه جهادی و احساس وظیفه این عزیزان، ستودنی و شایسته قدردانی است.
امیرسرتیپ واحدی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی و همه شهدای عرصه خبر و رسانه، فرا رسیدن روز خبرنگار را به تمامی تلاشگران این عرصه تبریک و تهنیت گفت و از درگاه خداوند متعال، برای همه خبرنگاران کشور، توفیق روزافزون، سلامت و پایداری در مسیر حقطلبی و روشنگری مسئلت خواست.
