به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی عرب‌پور در خطبه‌های نماز جمعه کرمان با گرامیداشت روز خبرنگار و سالروز شهادت محمود صارمی گفت: خبرنگاران صدای مردم هستند و باید با تعهد حرفه‌ای، واقعیت‌ها را بدون تحریف منتقل کنند. آن‌ها اگر در مسیر حق گام بردارند، نزد مردم عزیز و نزد پروردگار مورد احترام‌اند، اما زورگویان و ستمکاران از آنان هراس دارند.

امام جمعه موقت کرمان با اشاره به شهادت بیش از ۲۰۰ خبرنگار در غزه افزود: دشمنان نمی‌خواهند جنایت‌هایشان برملا شود، اما خبرنگاران با قلم و دوربین خود، ظلم را به جهانیان نشان می‌دهند.

وی همچنین به نقش جهاد دانشگاهی در پیشبرد علم و فناوری اشاره کرد و از خدمات این نهاد در استان کرمان، به‌ویژه در حوزه معادن، تقدیر نمود.

حجت‌الاسلام عرب‌پور با تأکید بر اهمیت راهپیمایی اربعین، آن را نماد وحدت و ایثار دانست و گفت: این اجتماع عظیم، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های امام حسین (ع) و نشان‌دهنده مقاومت امت اسلامی در برابر ظلم است.

وی در پایان، با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، از سکوت سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های اسلامی انتقاد کرد و گفت: امیدواریم وجدان‌های بیدار شوند و جلوی این جنایات را بگیرند.