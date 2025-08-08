  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۱۳

روسیه: طرح اسرائیل برای اشغال غزه «گامی بسیار بد در مسیر اشتباه» است

معاون نماینده روسیه در سازمان ملل تأکید کرد که تصمیم اسرائیل برای اشغال غزه، «گامی بسیار بد در مسیر اشتباه» است و قطعنامه های متعدد سازمان ملل را نقض می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، روسیه طرح رژیم صهیونیستی برای اشغال نوار غزه را «گامی بسیار بد در مسیر اشتباه» دانست.

معاون نماینده روسیه در سازمان ملل تاکید کرد که این اقدام اسرائیل قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل را نقض می‌کند.

«دیمیتری پولیانسکی» گفت: راه حل دو دولتی تنها راه برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه است و مسکو طرح‌های اسرائیل را محکوم می‌کند.

با وجود هشدارهای پیاپی درباره وخامت بحران انسانی در نوار غزه محاصره شده، تصمیم کابینه رژیم اشغالگر صهیونیستی برای گسترش تسلط بر شهر غزه و اشغال کامل نوار غزه موجی از محکومیت‌ها و مخالفت‌ها را در سطح بین المللی به راه انداخته است.

کد خبر 6554662

