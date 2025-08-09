به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت خارجه روسیه امروز شنبه در بیانیه‌ای از طرح اشغالگران صهیونیست در خصوص اشغال نوار غزه انتقاد و آن را موجب وخامت بیش‌تر وضعیت در این باریکه توصیف کرد.

وزارت خارجه روسیه در این بیانیه اعلام کرد: طرح اسرائیل برای گسترش عملیات نظامی در غزه می‌تواند به وخامت بیش‌تر اوضاع در این باریکه و به پیامدهای منفی برای کل منطقه منجر شود.

وزارت خارجه روسیه افزود: مسکو موضع ثابت خود را مبنی بر ضرورت برقراری آتش‌بس فوری در نوار غزه، آزادسازی تمامی اسیران و افراد بازداشت‌شده و همچنین برقراری دسترسی بدون مانع به کمک‌های انسانی مورد تاکید قرار می‌دهد.

این در حالی است که کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی به تازگی طرح نتانیاهو برای اشغال غزه را تصویب کرد. پس از تصویب این طرح، تعداد زیادی از کشورها و نیز سازمان ملل متحد نگرانی خود را ابراز کرده و خواستار عدم اجرای این طرح اشغالگرانه شده‌اند.