واکنش سازمان غذا و دارو به قاچاق لوازم آرایشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، بهروز اکبری، با بیان اینکه قاچاق کالاهای سلامت محور پدیده‌ای چندبُعدی است، گفت: سازمان غذا و دارو با هدف رساندن محصولات ایمن و قانونی به دست مصرف‌کنندگان، مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی، آموزشی و حمایتی را در دستور کار دارد.

وی افزود: یکی از ارکان اصلی در این مسیر، آگاهی‌بخشی عمومی است. آموزش جامعه به‌ویژه نسل جوان برای تشخیص فرآورده‌های اصیل از نمونه‌های تقلبی، می‌تواند نقش مهمی در کاهش مصرف کالای قاچاق ایفا کند. دانشگاه‌ها، انجمن‌های صنفی و مراکز پژوهشی، در این زمینه می‌توانند بازوان مؤثر اطلاع‌رسانی باشند.

به گفته اکبری، همکاری با انجمن‌های تخصصی نیز از اولویت‌های سازمان غذا و دارو است. این نهادها با ارائه گزارش از برندهای مشکوک، به شناسایی محصولات جعلی کمک می‌کنند. بررسی سریع این گزارش‌ها و اطلاع‌رسانی عمومی درباره کالاهای تقلبی، گام مهمی در پیشگیری از گسترش قاچاق است.

معاون برنامه‌ریزی اداره کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی همچنین از حمایت همزمان از تولید داخلی خبر داد و گفت: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و تقویت بسترهای معرفی محصولات ایرانی، اقدامی است در راستای پاسخ‌گویی به نیاز بازار و ارتقای سلیقه مصرف‌کننده.

اکبری خاطرنشان کرد: مقابله با قاچاق در حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی، یک مأموریت تخصصی، حساس و نیازمند پیگیری مستمر است و در برنامه‌های آینده، ابعاد مختلف آن به طور دقیق‌تری بررسی خواهد شد.