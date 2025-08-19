کنترل اصالت محصولات آرایشی و بهداشتی با رصد آنلاین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سید محمد احمدزاده مدیر نظارت بر آزمایشگاه کنترل کیفی معاونت غذا و دارو اظهار کرد: در راستای صیانت از سلامت جامعه و مقابله با عرضه محصولات تقلبی، امکان رصد اصالت کالاهای آرایشی و بهداشتی برای مصرفکنندگان فراهم شده است.
وی افزود: بر اساس ضوابط سازمان غذا و دارو، تمامی محصولات آرایشی و بهداشتی دارای برچسب اصالت بوده و خریداران میتوانند با مراجعه به سامانههای آنلاین معرفیشده و وارد کردن کد درجشده روی لیبل، از اصالت کالا اطمینان حاصل کنند.
احمدزاده با اشاره به اجرای طرح کشوری پایش این محصولات در سطح عرضه (PMS) ادامه داد: در قالب این طرح، نمونههای مشخصشده از سطح بازار جمعآوری و به آزمایشگاههای کنترل کیفی ارسال میشود تا پس از بررسیهای دقیق، نظر کارشناسی درباره کیفیت و سلامت آنها اعلام شود.
مدیر نظارت بر آزمایشگاه کنترل کیفی معاونت غذا و دارو تاکید کرد: مشارکت آگاهانه مردم در کنترل اصالت کالاها، نقش مهمی در جلوگیری از ورود محصولات تقلبی به بازار و ارتقای سطح سلامت جامعه دارد.
