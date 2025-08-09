سید جواد هاشمی: نام امام رضا (ع) پیوند دهنده هنر و هویت ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد هاشمی بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره به برگزاری بیستودومین جشنواره بینالمللی امام رضا (ع) با شعار «ایران امام رضا (ع)» بر نقش بیبدیل سیره آن حضرت در تعالی هنر و تقویت روحیه ملی در جامعه هنری و عموم مردم ایران تأکید کرد.
این بازیگر، با استقبال از شعار «ایرانِ امام رضا (ع)»، این انتخاب را گامی مهم در جهت تبیین پیوند عمیق میان سیره اهل بیت (ع)، بهویژه امام رضا (ع) با هویت ملی و فرهنگی ایرانیان دانست.
وی تصریح کرد: نام مبارک ثامن الحجج (ع) فراتر از تعلقات مذهبی، به عنوان یک مولفه روحی و روانی قدرتمند، در ایجاد انسجام، همبستگی و حس رفاقت در میان آحاد جامعه، اعم از پیروان ادیان و مذاهب مختلف، نقشی بیبدیل ایفا میکند.
هاشمی تصریح کرد: بدون شک، این نام مبارک بر ساحت هنر و هنرمندان نیز تأثیر شگرفی میگذارد؛ هنرمندی که دل در گرو عشق به وطن و انسانیت دارد و از عواطف پاک انسانی برخوردار است، ناخودآگاه در بزنگاههای حساس تاریخی و اجتماعی، در راستای دفاع از ارزشهای ملی و مقابله با هرگونه تجاوز و تعدی به میهن، موضعگیری میکند.
وی با اشاره به وقایع اخیر و تلاش دشمنان برای خدشهدار کردن امنیت و آرامش کشور، اظهار کرد: هیچ هنرمند وطنپرست و باوجدانی، حمله و تعرض بیگانگان به خاک پاک کشور را برنمیتابد. در چنین شرایطی، پیوند خوردن هنر با مفاهیم متعالی رضوی، میتواند بستری برای افزایش خودباوری ملی و تقویت روحیه مقاومت در برابر گزندهای بیرونی باشد.
این هنرمند، جشنوارههای فرهنگی و هنری را عرصهای مهم برای بروز و تجلی این همبستگی دانست و ابراز امیدواری کرد که جشنوارههای هنری که با الهام از سیره رضوی برگزار میشوند، بتوانند بستر مناسبی برای تجلی این روحیه ملی باشند.
وی عنوان کرد: امیدوارم خود حضرت رضا (ع) نیز با نظر لطف و عنایت خویش، هنرمندان ما را در این مسیرِ نورانی و پربرکت، یاری و هدایت کنند تا بتوانیم با خلق آثار هنری فاخر و ماندگار، گامی در جهت اعتلای فرهنگ و هنر ایران اسلامی برداریم.
هاشمی در پایان، ضمن قدردانی از تلاشهای برگزارکنندگان جشنواره بینالمللی امام رضا (ع)، گفت: امیدوارم که این رویداد فرهنگی، بیش از پیش بتواند در راستای تحقق شعار «ایرانِ امام رضا (ع)» و تقویت انسجام ملی، مؤثر واقع شود.
نظر شما