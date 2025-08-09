تغییر الگوی مصرف گام مهم در عبور از تنش آبی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا نامداری اظهار کرد: پویش کاهش ۲۰ درصدی مصرف آب با هدف ارتقای فرهنگ مصرف بهینه آب و مدیریت منابع آبی در استان البرز آغاز شده است.

وی ادامه داد: با توجه به کاهش شدید منابع آبی در سال‌های اخیر این پویش به دنبال آن است که با مشارکت مردم بتوانیم بدون نیاز به محدودیت‌های شدید، مصرف آب را به سطح پایدار نزدیک کنیم.

نامداری تاکید کرد: هدفگذاری ما این است که با تغییر الگوی مصرف، ۲۰ درصد کاهش در مصرف آب مشترکان خانگی داشته باشیم؛ این پویش از ابتدای تابستان امسال به صورت رسمی در سطح استان آغاز شده است.

مدیرعامل آبفا البرز بیان کرد: از جمله اقدامات انجام شده می‌توان به نصب بنرهای اطلاع‌رسانی در سطح شهرها، پخش پیام‌های آموزشی در رسانه‌ها و فضای مجازی و همچنین ارائه بسته‌های آموزشی به مشترکان پرمصرف اشاره کرد.

نامداری افزود: خوشبختانه در برخی مناطق استان البرز کاهش مصرف قابل توجه آب را شاهد بوده‌ایم و در مناطقی که اطلاع‌رسانی و آموزش به‌صورت هدفمند انجام شده، کاهش مصرف گزارش شده است که نشان‌دهنده تأثیر مثبت همراهی مردم است.

وی گفت: البته برای رسیدن به هدف نهایی نیاز به استمرار فعالیت‌ها و مشارکت بیشتر شهروندان داریم.

مدیرعامل آبفا البرز از مردم استان البرز خواست با دقت در نحوه مصرف روزانه آب از شستشوهای غیرضروری خودداری کنند، نشت‌های داخلی منازل را بررسی و اصلاح نمایند و در صورت امکان از تجهیزات کاهنده مصرف استفاده کنند.

وی افزود: مشارکت تک‌تک مردم در این پویش می‌تواند تأثیر چشمگیری در حفظ منابع آبی برای نسل‌های آینده داشته باشد.

نامداری گفت: شرکت آبفا البرز در سه سال گذشته طرح‌های زیر ساختی فراوانی برای ذخیره سازی و انتقال آب اجرا کرده اما به علت کاهش بارش‌ها امروز زیر ساخت‌ها به تنهایی نمی‌تواند مشکل کم آبی را برطرف کنند.

مدیرعامل آبفا البرز یادآور شد: امسال ۴۷ هزار مترمکعب مخزن جدید ذخیره آب در این استان وارد مدار شده است.