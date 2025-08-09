بدرود با محمود فرشچیان خالق عصر عاشورا

به گزارش خبرنگار مهر، محمود فرشچیان هنرمند پیشکسوت نگارگر و نقاش، سحرگاه امروز شنبه ۱۸ مرداد در آمریکا درگذشت. خبرگزاری مهر در گفتگو با یکی از نزدیکان وی این خبر را تائید کرده است.

همچنین علیرضا اسماعیلی دبیر فرهنگستان هنر در گفتگو با خبرنگار مهر با تأیید خبر درگذشت این هنرمند پیشکسوت بیان کرد: ارتباط ما از طریق همسر ایشان است و ما نیز امروز صبح خبر درگذشت این هنرمند پرآوازه را از همسرشان شنیدیم.

وی همچنین گفت: برای مراسم یادبود یا اعزام پیکر ایشان به ایران، باید با خانواده فرشچیان هماهنگ کنیم و بعد از آن اعلام عمومی خواهد شد.

در ۱۶ مرداد ۱۴۰۴، سخنگوی شهرداری اصفهان اعلام کرد که این استاد نگارگری در بیمارستانی در ایالات متحده بستری است و وضعیت جسمانی او «وخیم» گزارش شده است. با این حال، سجاد محمدیارزاده نماینده تام الاختیار این هنرمند و رئیس دانشگاه استاد فرشچیان در گفتگو با خبرنگار مهر این خبر را تکذیب و بیان کرد که بر اساس گفتگو با همسر فرشچیان، او به دلیل زمین‌خوردن به بیمارستان مراجعه کرده و در آنجا به ذات الریه مبتلا شده است.

محمود فرشچیان متولد ۴ بهمن ۱۳۰۸ در اصفهان بود. پدر فرشچیان که نماینده فرش اصفهان بود، او را به کارگاه نقاشی میرزا آقا امامی برد و امامی به استعداد فرشچیان در زمینه نقاشی پی برد. فرشچیان پس از آموزش نزد او و عیسی بهادری و دانش‌آموختگی از مدرسه هنرهای زیبای اصفهان، برای گذراندن دوره هنرستان هنرهای زیبا به اروپا سفر کرد و چندین سال به مطالعه آثار هنرمندان غربی در موزه‌ها پرداخت.

فرشچیان بنیان‌گذار مکتب خود در نقاشی ایرانی بود که پایبند به شکل کلاسیک همراه با استفاده از تکنیک‌های جدید برای توسعه دامنه نقاشی ایرانی بود. او به این شکل هنر، روح جدیدی بخشید و آن را از رابطه همزیستی تاریخ با شعر و ادبیات تغذیه کرد تا استقلالی به این هنر بدهد که پیش از آن کمتر سابقه داشت.

نقاشی‌های قدرتمند و نوآورانه او پویا و گسترده و پر از جنب و جوش بودند، با تلفیقی جذاب از عناصر سنتی و مدرن، که ترکیبات سبک منحصر به فرد او در نقاشی بودند. برخی از توانایی‌های او احساس فوق‌العاده خلاقیت، نقوش متحرک، خلقت فضای‌های گرد و منحنی، خطوط نرم و قدرتمند، و خلقت رنگ‌های مواج بودند.

آثار فرشچیان یک ترکیب دل‌انگیز از اصالت و نوآوری بود. آثار او از شعر کلاسیک، ادبیات فارسی، قرآن، کتاب‌های مقدس مسیحیان و یهودیان، و همچنین تخیل عمیق خود او تأثیر گرفته بود. فرشچیان نقش مهمی در معرفی هنر ایران به صحنه بین‌المللی هنر ایفا کرده بود. او دعوت شد تا در دانشگاه‌های متعدد و مؤسسات هنری صحبت کند. شش کتاب و مقالات متعددی در مورد آثار وی منتشر شده است.

طراحی پنجمین ضریح حرم امام رضا علیه السلام و طراح ضریح جدید مقبره سیدالشهدا علیه السلام در کربلا از جمله مهمترین کارهای این هنرمند پیشکسوت بوده است. طراح ضریح جدید مقبره سیدالشهدا علیه السلام با مهارت استادان طلاکار و نقره کار ایران به اجرا درآمده و در سال ۱۳۹۱ در قم رونمایی و سپس به کشور عراق منتقل شد.

خبرگزاری مهر ضایعه درگذشت این هنرمند باسابقه را به خانواده و جامعه هنری تسلیت می‌گوید.