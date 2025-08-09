به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری، نادره رضایی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار متنی درگذشت استاد محمود فرشچیان را تسلیت گفت.

در متن پیام تسلیت معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است:

«هوالمصور

نگارگری ریشه‌ای تنومند در تاریخ و سنت دارد و در جهان پر از نقش‌های این دنیایی، نگاره‌های اصیل چنان رخ می‌تابانند که چشم هر بیننده‌ای را با نقش و نگار و زیبایی مسحور می‌کنند.‌

نقش‌های اسطوره‌ای چون «پنجمین روز آفرینش»، دست پدرانه امیرالمومنین که بر سر ما نیز چون ایتام «پناه» است و آن «ضامن آهو» که ما به امید گوشه چشمی از حضرتش پا در حرم می‌گذاریم. عصر عاشورا، اما تلاقی هنر ایرانی با مردانگی و ایثار و مظلومیت است که گویی عصاره شیعه در این نقش، در اوج زیبایی و اصالت رقم خورده به سرپنجه هنرآفرین و ذوق الهی مردی که امروز از تن خاکی رست.

روز هجدهم مرداد استاد محمود فرشچیان روی در نقاب خاک کشید. این پیر نقش‌ها و نگاره‌های ایرانی که لبریز از اندیشه و مشحون از انسانیت بود، ما را با آثارش تنها گذاشته است تا دلخوش باشیم به وقت دلتنگی، گفتگویی تازه کنیم با نقش بندی‌هایش و روح و جانمان را جلا بدهیم به نور و رنگ.

استاد فرشچیان آثارش را به اکسیر هنری آمیخته بود که با عشق و اعتقاد به اهل بیت آنها را نقش می‌زد و به یادگار می‌گذاشت، این راز ماندگاری و جاودانگی آثار اوست.

استاد فرشچیان ثمره تاریخ نگارگری و نقاشی ایرانی و نقطه اتصال آن به جهان مدرن است. حضور ایشان در هنر معاصر مغتنم است و هنوز می‌شود در غیابش در مکتب او بسیار آموخت و شاگردی کرد.

درگذشت استاد فرشچیان را خدمت خانواده محترم و همه هنرمندان ایران زمین و دوستدارانش تسلیت می‌گویم و از خداوند منان خواهانم تا در روز حشر استاد را با اهل بیت علیه السلام، محشور دارد.

از درگاه الهی سعادت اخروی برای وی و آرامش و شکیبایی برای خانواده خواستارم.»