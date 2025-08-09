بزم سیارات در آسمان صبحگاهی ۲۹ مرداد؛ زهره، مشتری و ماه در یک قاب

به گزارش خبرنگار مهر، آسمان شب و صبحگاه همیشه مملو از شگفتیها و رازهایی است که انسانها را به تماشای بیپایان خود دعوت میکند. در دل تاریکی و سکوت، اجرام آسمانی با نور خیرهکنندهشان جلوهای از عظمت کیهان را به نمایش میگذارند و هر رویداد نجومی فرصتی است تا با جهان پیرامون خود بیشتر آشنا شویم.
یکی از زیباترین این رویدادها، مقارنه دو سیاره پرنور زهره و مشتری است که این بار در صبحگاه ۲۱ امرداد رخ میدهد و چشماندازی نادر را در آسمان صبحگاهی ایران پدید میآورد. این پدیده نه تنها برای علاقهمندان به نجوم، بلکه برای همه کسانی که به زیباییهای طبیعت و کیهان علاقه دارند، فرصتی بینظیر است تا در ساعات اولیه روز، شاهد رقص نور و هماهنگی اجرام سماوی باشند.
علی ابراهیمی سراجی، عضو کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران و مسئول رصدخانه ماهانی، درباره جزئیات این پدیده به خبرنگار مهر گفت: در نگاه اول به آسمان شب، اجرامی شبیه ستارهها را میبینیم که نورشان ثابت است و برخلاف ستارگان چشمک نمیزنند. این اجرام سیارات منظومه شمسی هستند که در پسزمینه ستارهها حرکت میکنند. برخی از این سیارات، مانند زهره و مشتری، به حدی پرنور هستند که حتی در شهرهای بزرگ و پرآلودگی نوری نیز دیده میشوند.
وی درباره ویژگیهای این دو سیاره افزود: زهره، سیارهای داخلی است که بیش از ۴۷ درجه از خورشید فاصله نمیگیرد و به همین دلیل به عنوان ستاره صبحگاهی یا شامگاهی شناخته میشود. مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی است که با وجود فاصله حدود ۶۰۰ میلیون کیلومتر، در آسمان زمین بسیار پرنور دیده میشود. با تلسکوپ میتوان به زیباییهای آنها مانند اهلههای زهره و کمربندهای طوفانی مشتری پی برد.
عضو کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران ادامه داد: صبحگاه ۲۱ امرداد، شاهد مقارنهای بینظیر خواهیم بود که در آن زهره و مشتری به فاصله کمتر از یک درجه از یکدیگر دیده میشوند. بهترین زمان برای مشاهده این رویداد از حوالی ساعت ۳ بامداد است و جهت دیدن آن افق شرقی را باید رصد کرد. این پدیده با حضور دو ستاره پولوکس و کاستور از صورت فلکی دوپیکر جلوهای ویژه خواهد داشت.
*این تصویر مقارنه سیاره زهره و مشتری را نشان می دهد
وی در ادامه افزود: این دو سیاره پس از این ملاقات از هم فاصله میگیرند اما در صبحگاه ۲۹ امرداد، ماه به جمع آنها خواهد پیوست و ترکیب ماه، زهره، مشتری و ستارههای پولوکس و کاستور صحنهای چشمنواز در آسمان صبحگاهی خلق خواهد کرد. همچنین سیاره عطارد کمی پایینتر در افق ظاهر خواهد شد.
ابراهیمی سراجی درباره سایر سیارات افزود: در این روزها سیارات اورانوس، زحل و نپتون نیز قابل مشاهدهاند؛ البته اورانوس و نپتون فقط با تلسکوپ دیده میشوند و برای رصد آنها باید از آلودگی نوری شهرها دور بود و از نقشههای آسمان و نرمافزارهای معتبر کمک گرفت.
*این تصویر ترکیب ماه، سیاره زهره، مشتری و ستارههای پولوکس و کاستور را نشان می دهد
در پایان عضو کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران تأکید کرد: این رویدادهای نجومی فرصتی ارزشمند برای علاقمندان است تا بیش از پیش با زیباییهای کیهان آشنا شوند و لحظاتی خاطرهانگیز را در کنار خانواده و دوستان در زیر آسمان پرستاره تجربه کنند.
