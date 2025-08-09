آغاز به کار بیمارستان صحرایی شهید دقایقی در مرز شلمچه

به گزارش خبرنگار مهر، معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی سپاه صبح امروز شنبه در مراسم آغاز به کار بیمارستان صحرایی شهید دقایقی گفت: امسال برای این سومین سال متوالی بیمارستان صحرایی شهید دقایقی به زائران اربعین حسینی در مرز شلمچه خدمات درمانی ارائه می‌دهد.

سردار والاگوهر افزود: این مرکز درمانی مجهز به ۹ تخت بستری ویژه آقایان، ۱۰ تخت بستری ویژه بانوان و یک اتاق عمل است و تلاش می‌کنیم خدماتی سریع و باکیفیت به زائران ارائه کنیم.

وی ادامه داد: این بیمارستان در موقعیت موکب ماهشهر در مرز شلمچه قرار دارد و تا سه روز پس از اربعین به فعالیت خود ادامه خواهد داد.