به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، غلامرضا ملاشاهی متخصص عفونی و رئیس بیمارستان بوعلی زاهدان درباره کودکان مبتلا گفت: شایعترین گروه سنی کودکان زیر ۱۰ سال، بهویژه بین ۱ تا ۴ سال هستند که معمولاً علائمی مانند تب خفیف، خارش شدید پوست، بثورات مشخص و بیحالی دارند و عوارض شایع در این گروه شامل عفونت ثانویه پوست، کمآبی بدن و بهندرت ذاتالریه یا التهاب مغز است.
متخصص عفونی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان افزود: در بزرگسالان، آبلهمرغان اغلب با تب بالا، بثورات گسترده، خارش شدید و علائم سیستمیک شدیدتر همراه است و خطر بروز عوارضی مانند ذاتالریه ویروسی، التهاب مغز، هپاتیت و مشکلات جدی در بارداری بسیار بیشتر است.
وی ادامه داد: درمان ضدویروسی در این گروه تقریباً همیشه ضروری بوده و باید در ۲۴ تا ۴۸ ساعت اول آغاز شود.
ملاشاهی همچنین بر اهمیت واکسیناسیون بهعنوان اصلیترین راه پیشگیری تاکید کرد و گفت: واکسن آبلهمرغان بسیار ایمن و مؤثر است و همه کودکان، نوجوانان و بزرگسالانی که قبلاً واکسن نزدهاند یا بیماری را نگرفتهاند، باید آن را دریافت کنند.
وی در پایان توصیه کرد: افراد مبتلا تا خشک شدن کامل تاولها و پوستهبستن ضایعات، از تماس با نوزادان، زنان باردار واکسینهنشده و افراد دارای نقص ایمنی خودداری کنند.
