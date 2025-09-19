ابتلای کودکان به آبله مرغان خطرناک نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، قباد مرادی اظهارداشت: نیازی به تزریق عمومی واکسن آبله مرغان نیست و جامعه نباید دچار نگرانی یا تقاضای القایی شود، چرا که ابتلای کودکان به آبله‌مرغان در سنین پایین نه‌تنها خطرناک نیست، بلکه نوعی ایمنی طبیعی ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: ما ۱۴ واکسن در برنامه واکسیناسیون روتین برای کودکان داریم که واکسن آبله‌مرغان جزو آنها نیست.

مرادی گفت: با شیوع بحرانی آبله‌مرغان مواجه نیستیم و ابتلاء در سنین کودکی به دلیل محافظت در دوران بزرگسالی، اتفاق خوبی است.

وی افزود: این بیماری مثل سرماخوردگی موج‌های فصلی دارد. مثلاً در فصل مدارس، دانش‌آموزان مبتلا می‌شوند اما شدید نیست و در صورت ابتلاء، مصون و ایمن می‌شوند.

مرادی گفت: در شرایط فعلی توصیه این است که تزریق واکسن بر اساس ضرورت و توصیه پزشک برای کودکان در موارد خاص، زنانی که قصد بارداری دارند اما ابتلای قبلی نداشته‌اند و گروه‌های خاص باشد.