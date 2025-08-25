۶ نفر در جاده های استان زنجان کشته شدند

سرهنگ محمد حسن خلجی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: متأسفانه طی تعطیلات چند روز گذشته ۶ نفر بر اثر تصادف جان خود را از دست دادند.
وی ابراز کرد: علت بیشتر تصادفات در جادههای استان به علت عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی بوده است.
رئیس پلیس راه استان زنجان، گفت: بیشتر تصادفات در جادههای فرعی و مسیرهای روستایی استان رخ داده است.
خلجی، با توصیه بر اینکه رانندگان با حوصله و دقت رانندگی کرده و از عجله خودداری کنند تا شاهد حوادث تلخ نباشیم، افزود: رانندگان حین تردد در سطح جادهها از هرگونه شتاب زدگی پرهیز و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی ضامن جان خود و دیگران باشند.
نظر شما