به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدحسن خلجی با بیان اینکه تصادف مرگبار پنج دستگاه سواری پژو در دو محور ابهر – قیدار و ارمغانخانه – زنجان سه کشته و یک مصدوم برجا گذاشت، گفت: این حوادث رانندگی طی ۱۲ ساعت گذشته در جاده‌های استان رخ داده است.

وی تصریح کرد: هر دو تصادف با سواری‌های پژو بوده که برابر گزارش واحد گشت محور ابهر – قیدار، تصادف دو دستگاه پژو ۴۰۵ و یک دستگاه پژو پارس منجر به مرگ دو راننده و مصدوم شدن راننده دیگر شده و تصادف جاده ارمغانخانه نیز حاکی از برخورد شدید دو دستگاه سواری پژو ۴۰۵ بوده که منجر به مرگ یکی از راننده‌ها شده است.

خلجی ادامه داد: علت تامه تصادف محور ابهر – خدابنده، انحراف به چپ یکی از پژوهای ۴۰۵ در برخورد با پژو ۴۰۵ پشت سری نسبت به پژو پارس مسیر مخالف اعلام شده که در یک برخورد شاخ به شاخ هر دو راننده را به کام مرگ کشانده و تصادف محور ارمغانخانه – زنجان نیز در دست بررسی است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان از رانندگان خواست تا از هرگونه شتاب زدگی و هیجان در امر رانندگی و از سبقت گرفتن‌های بی مورد و غیر ایمن در سطح جاده‌ها جدا خودداری کنند.



توقیف اتوبوس با ۲۵ هزار عدد قرص غیرمجاز در زنجان

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان زنجان از توقیف اتوبوس و کشف ۲۵ هزار عدد قرص غیرمجاز خبر داد.

سرهنگ حسین بدری اظهار داشت: مأموران اداره عملیات و مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی از حمل قاچاق با یک دستگاه اتوبوس مسافربری مطلع و بلافاصله وارد عمل شدند.

وی افزود: با رصد محورهای مواصلاتی و شناسایی مسیر تردد این اتوبوس یک تیم از ماموران به محور زنجان – تبریز اعزام شده و به محض رویت، آن را متوقف کردند.

بدری ادامه داد: در بازرسی از این اتوبوس تعداد ۲۵ هزار عدد قرص غیرمجاز به همراه ۶۲۴ بطری نوشابه انرژی زا از کابین بار اتوبوس کشف و ضبط شد.

این مقام انتظامی استان زنجان تصریح کرد: ارزش ریالی قاچاق کشف شده از این اتوبوس در مجموع پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد شده است که در این خصوص یک نفر متهم به همراه پرونده تعزیراتی به مرجع قضایی معرفی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان زنجان خاطرنشان کرد: اموال مکشوفه نیز تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شد.