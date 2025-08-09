به گزارش خبرنگار مهر، اقبال خانی بعدازظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌های کردستان از آماده‌سازی ۲۵۱ کلاس ویژه دانش‌آموزان با نیازهای خاص در استان خبر داد و گفت: این کلاس‌ها شامل ۲۳۲ کلاس شهری و ۱۹ کلاس روستایی است.

اقبال خانی افزود: تاکنون هزار و ۱۰۲ دانش‌آموز با نیاز ویژه معادل ۷۴ درصد کودکان لازم‌التعلیم استان در مدارس استثنایی ثبت‌نام کرده‌اند که ۳۸۳ نفر آن‌ها دختر و ۷۱۹ نفر پسر هستند.

وی با بیان اینکه ۷۲ درصد دانش‌آموزان با نیازهای ویژه برای کتب درسی ثبت‌نام کرده‌اند، اظهار داشت: تاکنون ۱۰۵۷ سری کتاب درسی در سامانه ثبت سفارش شده است.

خانی همچنین پوشش تحصیلی بیش از ۵۰۰ دانش‌آموز دارای معلولیت در مدارس عادی را از برنامه‌های مهم سال تحصیلی جدید دانست و گفت: این اقدام در قالب برنامه آموزشی تلفیقی فراگیر و با پشتیبانی مدارس استثنایی و تخصیص معلم رابط انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: پروژه مهر با شعار «توسعه عدالت آموزشی، برای ایران، برای مدرسه» در مدارس استان با محوریت عدالت آموزشی، تربیت تمام‌ساحتی و تقویت هویت ایرانی – اسلامی دانش‌آموزان اجرا می‌شود.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان تأکید کرد خدمت به دانش‌آموزان استثنایی فرصتی ارزشمند و همراه با برکات معنوی است.