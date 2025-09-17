به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال خانی از آغاز روند توزیع ۷ هزار و ۳۰۰ جلد کتاب درسی ویژه دانش‌آموزان با نیازهای خاص در سطح استان خبر داد و گفت: هدف از این اقدام، آغاز سال تحصیلی بدون دغدغه و تحقق عدالت آموزشی در مدارس استثنایی است.

وی اعلام کرد: توزیع این کتاب‌ها با هدف تأمین به‌موقع منابع آموزشی دانش‌آموزان و فراهم‌سازی زمینه آغاز سال تحصیلی جدید بدون دغدغه انجام می‌گیرد.

وی با اشاره به آمادگی کامل مجموعه آموزش و پرورش استثنایی برای آغاز سال تحصیلی، افزود: با شعار «توسعه عدالت آموزشی، برای ایران، برای مدرسه»، همه ظرفیت‌ها بسیج شده‌اند تا سالی همراه با نشاط و پویایی برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه رقم بخورد.

خانی با بیان اینکه نظارت دقیق بر اجرای پروژه مهر در اولویت قرار دارد، گفت: علاوه بر توزیع کتاب‌های درسی، اقداماتی نظیر تعمیر و رنگ‌آمیزی فضاهای آموزشی و تأمین تجهیزات متناسب با نیاز مدارس استثنایی نیز در حال انجام است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: خوشبختانه هیچ کمبودی در حوزه کتاب‌های درسی وجود ندارد و طبق برنامه زمان‌بندی‌شده، کتاب‌ها به مدارس تحویل داده شده و در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان ادامه داد: دانش‌آموزانی که در سامانه کتب درسی وزارت آموزش و پرورش ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند از هفته آینده با مراجعه به مدارس محل تحصیل، کتاب‌های خود را دریافت کنند.

خانی در پایان از همکاری فعال مدیران مدارس، معلمان و عوامل اجرایی در تسریع روند توزیع کتاب‌ها قدردانی کرد و اظهار داشت: تلاش شده است تا امسال هیچ دانش‌آموزی بدون کتاب و هیچ کلاسی بدون معلم باقی نماند.