۷۳۰۰ جلد کتاب درسی ویژه دانش‌آموزان استثنایی در کردستان توزیع شد

سنندج- رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان از آغاز توزیع ۷۳۰۰ جلد کتاب درسی در میان دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در مقاطع مختلف تحصیلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال خانی از آغاز روند توزیع ۷ هزار و ۳۰۰ جلد کتاب درسی ویژه دانش‌آموزان با نیازهای خاص در سطح استان خبر داد و گفت: هدف از این اقدام، آغاز سال تحصیلی بدون دغدغه و تحقق عدالت آموزشی در مدارس استثنایی است.

وی اعلام کرد: توزیع این کتاب‌ها با هدف تأمین به‌موقع منابع آموزشی دانش‌آموزان و فراهم‌سازی زمینه آغاز سال تحصیلی جدید بدون دغدغه انجام می‌گیرد.

وی با اشاره به آمادگی کامل مجموعه آموزش و پرورش استثنایی برای آغاز سال تحصیلی، افزود: با شعار «توسعه عدالت آموزشی، برای ایران، برای مدرسه»، همه ظرفیت‌ها بسیج شده‌اند تا سالی همراه با نشاط و پویایی برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه رقم بخورد.

خانی با بیان اینکه نظارت دقیق بر اجرای پروژه مهر در اولویت قرار دارد، گفت: علاوه بر توزیع کتاب‌های درسی، اقداماتی نظیر تعمیر و رنگ‌آمیزی فضاهای آموزشی و تأمین تجهیزات متناسب با نیاز مدارس استثنایی نیز در حال انجام است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: خوشبختانه هیچ کمبودی در حوزه کتاب‌های درسی وجود ندارد و طبق برنامه زمان‌بندی‌شده، کتاب‌ها به مدارس تحویل داده شده و در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان ادامه داد: دانش‌آموزانی که در سامانه کتب درسی وزارت آموزش و پرورش ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند از هفته آینده با مراجعه به مدارس محل تحصیل، کتاب‌های خود را دریافت کنند.

خانی در پایان از همکاری فعال مدیران مدارس، معلمان و عوامل اجرایی در تسریع روند توزیع کتاب‌ها قدردانی کرد و اظهار داشت: تلاش شده است تا امسال هیچ دانش‌آموزی بدون کتاب و هیچ کلاسی بدون معلم باقی نماند.

