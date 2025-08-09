به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با هدف ثبت حماسه استقامت و پایداری ملت ایران در برابر تهاجم رژیم صهیونیستی و جلوگیری از تحریف یا فراموشی این رویداد تاریخی، از عموم مردم برای اهدای آثار و اسناد مربوط به دفاع مقدس ۱۲ روزه دعوت کرد.

این اقدام به منظور حفظ میراث معنوی و مادی شهدا، فرماندهان و دانشمندان شهید در جریان مقابله با تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا انجام می‌شود.

مردم می‌توانند آثار و اسناد خود را از طریق سامانه سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت به نشانی defadocs.ir و بخش «اهدای سند» ارسال کنند.

این طرح در راستای ثبت بی‌بدیل مقاومت و اقتدار ایران در برابر حملات اخیر طراحی شده است.