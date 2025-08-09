  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ مقاومت
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۵۵

فراخوان جمع‌آوری آثار و اسناد دفاع مقدس ۱۲ روزه منتشر شد

فراخوان جمع‌آوری آثار و اسناد دفاع مقدس ۱۲ روزه منتشر شد

فراخوان جمع‌آوری آثار و اسناد دفاع مقدس ۱۲ روزه با هدف ثبت حماسه استقامت و پایداری ملت غیور ایران توسط بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با هدف ثبت حماسه استقامت و پایداری ملت ایران در برابر تهاجم رژیم صهیونیستی و جلوگیری از تحریف یا فراموشی این رویداد تاریخی، از عموم مردم برای اهدای آثار و اسناد مربوط به دفاع مقدس ۱۲ روزه دعوت کرد.

این اقدام به منظور حفظ میراث معنوی و مادی شهدا، فرماندهان و دانشمندان شهید در جریان مقابله با تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا انجام می‌شود.

مردم می‌توانند آثار و اسناد خود را از طریق سامانه سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت به نشانی defadocs.ir و بخش «اهدای سند» ارسال کنند.

این طرح در راستای ثبت بی‌بدیل مقاومت و اقتدار ایران در برابر حملات اخیر طراحی شده است.

کد خبر 6555572
زینب رازدشت تازکند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها