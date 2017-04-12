به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله کهزادی با اشاره به اینکه در سال ۹۵ و در حوزه دانشگاهها نزدیک به ۵۰ استاد کار تدریس دو واحد درس آشنایی با دفاع مقدس را برعهده داشتهاند، اظهار داشت: در این راستا حدود ۳۰۰ کلاس در سال تشکیل شده و نزدیک به ۶۰۰۰ دانشجو این درس را انتخاب کردهاند.
وی با اشاره به اینکه بنیاد حفظ آثار و نشرارزشهای دفاع مقدس دارای چندین معاونت است، گفت: معاونت پژوهش این بنیاد در حوزه اسناد، فعالیتهای دفتر پیشکسوتان، تشکلهای مردم نهاد مرتبط با دفاع مقدس و آموزش دانشگاهها، فعالیتهایی را انجام داده و میدهد.
معاون بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس لرستان با اشاره به اینکه در سال ۹۵ و در حوزه دانشگاهها نزدیک به ۵۰ استاد در مقاطع کارشناسیارشد و دکتری کار تدریس دو واحد درس آشنایی با دفاع مقدس در همه رشتهها و دانشگاههای استان را برعهده داشتهاند، عنوان کرد: در این راستا حدود ۳۰۰ کلاس در سال تشکیل شده و نزدیک به ۶۰۰۰ دانشجو این درس را انتخاب کردهاند.
کهزادی با اشاره به اینکه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در حوزه نشر ارزشهای دفاع مقدس دو وظیفه برعهده دارد، اظهارکرد: اولین وظیفه این بنیاد جذب استاد و معرفی آنها به دانشگاههاست و وظیفه دیگر آن محتوای درس است که سرفصلهای آن از سوی مرکز مشخص و به دانشگاهها ارائه شده است.
وی ادامه داد: در این راستا به نشر و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و مقاومت پرداخته میشود و تحقیقاتی نیز در این رابطه انجام و توسط دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاههای استان پایاننامههایی نوشته شده که طی سال ۹۵ از سه پایاننامه با موضوع دفاع مقدس حمایت شده است.
معاون بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس لرستان ادامه داد: در رابطه با جذب استاد نیز در سال ۹۵ حدود ۳۰ نفر از افراد واجدالشرایط را برای سازماندهی و آموزش و صدور مجوز تدریس جذب کردهایم و بستههای مطالعاتی را در اختیار این افراد قرار دادهایم که این اساتید طی مراحلی مجوز تدریس را اخذ کرده و وارد این عرصه میشوند.
کهزادی تأکید کرد: افراد برای دریافت مجوز تدریس درس دفاع مقدس در دانشگاهها باید علاوهبر داشتن سطح تحصیلی کارشناسی ارشد و داشتن سابقه تدریس، در جبهههای جنگ نیز حاضر بوده باشند.
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۵ بیشاز ۱۰۰ هزار برگ سند به کمک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان دیجیتالی شده است، تصریح کرد: بهطور قطع در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و کارشناسان این بنیاد در حوزه ثبت، ضبط، نگهداری و دیجیتالی کردن اسناد کار بسیار خوبی انجام داده است.
معاون بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس لرستان ادامه داد: حدود ۲۸ هزار پرونده داریم که مربوط به خانوادههای آسیب دیده در دوران دفاع مقدس است، بخشی از اسناد یگانهای نظامی را جمعآوری کردیم که شامل اسناد مکتوب، صوتی و تصویری و عکس میشود که مرتبط با دفاع مقدس هستند و کار دیجیتالی کردن این اسناد در سالجاری ادامه دارد وامیدواریم بتوانیم این اسناد را ساماندهی کرده و به سرانجامی برسانیم.
کهزادی بیان کرد: بیشاز یک میلیون برگ سند جمعآوری شده و ما باید با ساماندهی و پالایش آنها، اسناد مرتبط با دفاع مقدس را جدا کرده و آنها را دیجیتالی کرده و آنها را در مرکز فرهنگی دفاع مقدس نگهداری کنیم.
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