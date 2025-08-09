به گزارش خبرگزاری مهر، الهام الماسی اظهار کرد: هنوز بیش از ۶ کیلومتر از مسیر رودخانه‌ها نیاز به لایروبی و ۳.۳ کیلومتر به دیوار ساحلی نیاز دارد.

وی افزود: برای تکمیل این پروژه‌ها به حدود ۵.۸ میلیارد تومان اعتبار نیاز است؛ رایزنی‌ها برای تأمین بودجه ادامه دارد.

الماسی در حوزه برخورد با تخلفات منابع آب تصریح کرد: در سال گذشته و امسال با همکاری نیروهای اجرایی، ۴۵ مورد که به‌طور غیرقانونی در بستر رودخانه‌ها ایجادشده بودند قلع و قمع شدند؛ همچنین پنج حکم قضائی که در بستر رودخانه‌ها صادر شده بود، به مرحله اجرا درآمد.

وی با بیان اینکه ۱۸ پرونده برای چاه‌های غیرمجاز تشکیل و به دستگاه قضائی ارسال شده است گفت: شناسایی چاه‌های غیرمجاز در روستاها همچنان یکی از چالش‌های اصلی است.

الماسی خاطرنشان کرد: ارتقا نظارت و آگاهی عمومی در دستور کار قرار دارد و امید است با مشارکت مردم، قدم‌های مؤثری در حفاظت از منابع آب برداشته شود.

اردستان دارای رودخانه‌های اونج، بغم، سلطان سید حسین، گله انجیله، کهنگ و زواره است.

شهرستان اردستان با جمعیت افزون بر ۴۲ هزار نفر، در فاصله نزدیک به ۱۱۸ کیلومتری شمال شرقی اصفهان قرار دارد.