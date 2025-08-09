وحید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای حمایتی این ستاد برای تأمین نیازهای ضروری موکبها در ایام اربعین حسینی اظهار داشت: تأمین و توزیع یخ و آب معدنی برای خدمترسانی بهتر به زائران از مهمترین اقدامات ما در این ایام است.
وی افزود: به همین منظور، روزانه ۲۷۰۰ قالب یخ و ۲۲۰ هزار بطری آب معدنی میان موکبهای فعال در پایانه مرزی خسروی و نقطه صفر مرزی توزیع میشود تا موکبداران بتوانند با امکانات کافی به زائران خدمات ارائه دهند.
محمدی با بیان اینکه حجم بالای تردد زائران و گرمای هوا لزوم تأمین این اقلام را دوچندان کرده است، گفت: ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه در تعامل با دستگاهها و نهادهای خدمترسان، تمام تلاش خود را برای رفع نیازهای موکبها و تسهیل خدماترسانی در مرز خسروی به کار گرفته است.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: این روند توزیع تا پایان مراسم اربعین حسینی ادامه خواهد داشت تا زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در طول مسیر از خدمات مطلوب برخوردار شوند.
نظر شما