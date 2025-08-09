کشتی فرنگی ایران نایب قهرمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، رقابتهای بینالمللی ایون کورنیانو و ولادیسلاو سیمون روزهای ۱۷ و ۱۸ مردادماه در شهر بخارست رومانی برگزار شد.
نتایج نمایندگان کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:
۶۰ کیلوگرم سجاد عباس پور (مدال طلا)
۷۷ کیلوگرم: امیر عبدی (مدال طلا)
۹۷ کیلوگرم: امیررضا اکبری (مدال طلا)
۶۷ کیلوگرم: امیررضا ده بزرگی (مدال نقره)
۹۷ کیلوگرم: امیررضا مرادیان (مدال نقره)
۸۲ کیلوگرم: ابوالفضل مهمدی (مدال نقره)
۷۷ کیلوگرم: ابوالفضل عسگری (مدال برنز)
در رده بندی تیمی نیز ایران در جایگاه دوم ایستاد.
نظر شما