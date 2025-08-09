  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۱۸

رقابت های بین المللی ایون کورنیانو و ولادیسلاو سیمون؛

کشتی فرنگی ایران نایب قهرمان شد

تیم منتخب کشتی فرنگی ایران با کسب ۳ مدال طلا، ۳ نقره و یک برنز و کسب عنوان نایب قهرمانی به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، رقابت‌های بین‌المللی ایون کورنیانو و ولادیسلاو سیمون روزهای ۱۷ و ۱۸ مردادماه در شهر بخارست رومانی برگزار شد.

نتایج نمایندگان کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:

۶۰ کیلوگرم سجاد عباس پور (مدال طلا)

۷۷ کیلوگرم: امیر عبدی (مدال طلا)

۹۷ کیلوگرم: امیررضا اکبری (مدال طلا)

۶۷ کیلوگرم: امیررضا ده بزرگی (مدال نقره)

۹۷ کیلوگرم: امیررضا مرادیان (مدال نقره)

۸۲ کیلوگرم: ابوالفضل مهمدی (مدال نقره)

۷۷ کیلوگرم: ابوالفضل عسگری (مدال برنز)

در رده بندی تیمی نیز ایران در جایگاه دوم ایستاد.

