رضایی: کشتی تهران رشد زیادی داشته است/ نباید به تیم ملی فشار بیاوریم

علیرضا رضایی به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه کشتی تهران در دو سال گذشته مسیر موفقی را در رده‌های پایه طی کرده است. در رده خردسالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان توانستیم پله‌های رشد را به خوبی پشت سر بگذاریم و در هر دو رشته آزاد و فرنگی، حداقل دو مدال کسب کنیم که این نشان‌دهنده پیشرفت کشتی تهران است. امیدوارم با همکاری و همدلی میان تمام ارکان کشتی تهران و مربیان زحمتکش این شهر، شاهد موفقیت‌های بیشتر باشیم.

وضعیت سنگین‌وزن تیم ملی

وی افزود: تیم ملی ما در سنگین‌وزن، چه در کشتی آزاد و چه در کشتی فرنگی، بهترین‌های دنیا را در اختیار دارد و در این چند سال پیشرفت چشمگیری داشته است. زمانی که تنها چند مدعی داشتیم، انتخابی کشوری برگزار شد و امروز رقابت میان این نفرات، به رشد آن‌ها کمک کرده است. اگر این رقابت سالم و در کنار هم ادامه پیدا کند، فارغ از اینکه کدام یک به تیم ملی می‌رسند، هر کدام که موفق شوند، می‌توانند در دنیا بدرخشند.

ضرورت مدیریت صحیح استعدادها

رضایی در واکنش به شرایط امیررضا معصومی که به دنبال گرفتن رضایت‌نامه است و قصد دارد برای آذربایجان کشتی بگیرد، خاطرنشان کرد: من معتقدم این رقابت میان دو کشتی‌گیر سنگین‌وزن (زارع و معصومی) سیار ارزشمند است و با درایت کادر فنی باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که این سرمایه‌ها از دست نروند. من شخصاً معتقدم که امیررضا باید همچون پدرش، که با تلاش و ممارست به تیم ملی رسید، نقاط ضعف خود را به قوت تبدیل کند. پیش از هدف‌گذاری برای طلای جهان، باید قهرمان کشور شود تا با آرامش خاطر بتواند برای مدال جهانی بجنگد.

امین طاهری خداحافظی نکرده است

مربی کشتی آزاد درباره شرایط امین طاهری عنوان کرد: امین طاهری معمولاً به صورت جسته‌وگریخته تمرین می‌کند و از کشتی دور نیست، اما در برهه‌ای وارد حاشیه شد و کمی از دنیای قهرمانی فاصله گرفت. در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱، با وجود کسب عنوان قهرمانی، در تیم ملی قرار نگرفت و به دلیل مسائل و حواشی دوران جوانی، نتوانست از ظرفیت خود به‌طور کامل استفاده کند. او استعداد بسیار ناب و ارزشمندی بود که امیدوارم سایر جوانان ما با برنامه‌ریزی صحیح و دوری از حاشیه، مسیر پیشرفت خود را دنبال کنند. هنوز هم از کشتی خداحافظی نکرده و امیدوارم دوباره به اوج بازگردد.

نباید بار کشتی را سنگین کرد

وی در پاسخ به این سوال که شانس قهرمانی ایران در مسابقات جهانی گفت: من معتقدم در مسابقات جهانی هیچ چیزی مشخص نیست و ما نباید از الان بگوییم تیم ملی شانس قهرمانی دارد چرا که باعث می‌شود باری بر دوش تیم گذاشته شود. تیم نباید تحت فشار باشد. نفرات باید شاداب، فارغ‌بال و بدون هیچ فشاری با بهترین شرایط روحی و انگیزه در رقابت‌ها شرکت کنند. کشورهای دیگر هم در حال تلاش هستند و مانند ما زحمت می‌کشند.

وی گفت: اما آنچه مسلم است این است که تیم ما جزو تیم‌های مدعی جهان محسوب می‌شود و کشتی‌گیران خوبی دارد؛ کشتی‌گیرانی باتجربه که هیچ چیز برای بهترین بودن کم ندارند. نباید بار توقع را روی دوششان گذاشت. باید منطقی به این موضوع نگاه کرد و فقط آرزو کرد که بچه‌ها در روز مسابقه در بهترین شرایط خود باشند.