۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۵۳

۲ فرنگی‌کار ایران به مدال طلای کشتی رومانی رسیدند

۲ نماینده کشتی فرنگی ایران به مدال طلای رقابت‌های بین‌المللی ایون کورنیانو و ولادیسلاو سیمون در رومانی دست پیدا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بین المللی ایون کورنیانو و ولادیسلاو سیمون از دیروز در شهر بخارست رومانی در حال برگزاری است و روز ۲۰ مردادماه به پایان می‌رسد. در روز نخست این مسابقات نمایندگان کشورمان در وزن ۹۷ کیلوگرم به میدان رفتند که نتایج آنها به شرح زیر است:

در وزن ۹۷ کیلوگرم که مسابقات آن به صورت دوره‌ای برگزار شد، امیررضا اکبری در دور اول امیررضا مرادیان از کشورمان را مغلوب کرد و در مبارزه بعدی نیز مقابل نماینده کشور رومانی به برتری دست یافت و صاحب مدال طلا شد. مرادیان نیز با غلبه بر کشتی گیر رومانی به مدال نقره رسید.

در وزن ۶۷ کیلوگرم که مسابقات آن با حضور ۲ کشتی گیر برگزار شد، امیررضا ده بزرگی به پیروزی دست یافت و صاحب مدال طلا شد

اسامی دیگر نمایندگان کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:

۶۰ کیلوگرم: سجاد عباس پور
۷۷ کیلوگرم: امیر عبدی – ابوالفضل عسگری
۸۲ کیلوگرم: ابوالفضل مهمدی

سیده فرزانه شریفی

