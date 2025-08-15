اخلاقی: ترکیب کشتی فرنگی در مسابقات جهانی نوید بازگشت به عصر طلایی است

حبیب‌الله اخلاقی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ گفت: تیمی که اکنون برای مسابقات جهانی ۲۰۲۵ شکل گرفته، تیمی پرمهره است و امیدواریم پیش‌بینی‌ها به واقعیت تبدیل شود و تیم ما پس از سال ۲۰۱۴ برای دومین بار بتواند بر سکوی نخست جهان بایستد.

وی با اشاره به ترکیب جوان تیم ملی کشتی فرنگی برای مسابقات جهانی خاطرنشان کرد: سعید اسماعیلی با سن کم قهرمان المپیک شد و غلامرضا فرخی نیز در انتخابی پیروز شد و امید دارد که قهرمانی جهان را به دست بیاورد. امین میرزازاده نیز با وجود سن کم، سابقه حضور در دو المپیک را دارد. روند پیشرفت تیم ملی کشتی فرنگی به‌گونه‌ای است که هم معدل سنی مناسبی دارد و هم از تجربه کافی برخوردار است. از وزن نخست، پویا دادمرز با دو مدال جهانی دوباره ملی‌پوش شده و با انگیزه در مسابقات حاضر می‌شود. این ترکیب نویدبخش بازگشت به عصر طلایی کشتی فرنگی است.

قهرمانی نوجوانان جهان برای چهارمین بار

اخلاقی همچنین با اشاره به قهرمانی تیم نوجوانان در مسابقات جهانی زیر ۱۷ سال گفت: در رده نوجوانان برای چهارمین بار تیم ما قهرمان دنیا شد، آن هم بدون یک وزن و بدون یک نفر کمتر. جا دارد نام ابوالفضل شیری، یکی از کشتی‌گیران با استعداد و پر پتانسیل این رده، برده شود که اگر حضور داشت، قهرمانی این تیم بسیار راحت‌تر به دست می‌آمد. این تیم زحمات زیادی کشیده و اکنون مسابقات جهانی را پیش‌رو دارد و امیدواریم بتواند دوباره عنوان قهرمانی دنیا را نیز تکرار کند. خوشبختانه در تمامی رده‌ها موفق شدیم قهرمانی جهان را کسب کنیم و امیدوارم این افتخار برای دومین بار در رده بزرگسالان نیز محقق شود

تنوع جغرافیایی ملی‌پوشان، رمز بقای کشتی است

مدیر فنی تیم‌های کشتی فرنگی استان تهران تأکید کرد: حسن رنگرز از قهرمانان برجسته کشتی فرنگی است که با تجربه‌ای ارزشمند همراه تیم فعلی است. به نظر من تنوع جغرافیایی ملی‌پوشان، رمز بقای کشتی است؛ هرچه تمرکز ملی‌پوشان روی یک استان باشد، رقابت کمتر و پیشرفت محدودتر خواهد شد. اگر ۱۰ ملی‌پوش از استان‌های مختلف داشته باشیم، انگیزه و تلاش میان استان‌ها بیشتر شده و تیم ملی قدرتمندتری خواهیم داشت. در حال حاضر کشتی فرنگی استان تهران در سال‌های آینده برای رده بزرگسالان برنامه‌ریزی کرده است. اکنون در رده نوجوانان ملی‌پوش داریم و در جوانان نیز دو ملی‌پوش حاضرند که امیدوارم به بزرگسالان تزریق شوند و به افتخارات کشتی استان و کشور اضافه کنند.