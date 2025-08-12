  1. ورزش
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۱۳

علیرضا دبیر خطاب به فرنگی‌کاران: امسال باید قهرمان جهان شویم

رئیس فدراسیون کشتی گفت: تیم ملی کشتی فرنگی ایران بهترین تیم جهان است و امسال باید حتماً قهرمان جهان شویم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دبیر همزمان با آغاز جدید تمرینات تیم ملی کشتی فرنگی برای آوردگاه جهانی کرواسی گفت: تیم ملی کشتی فرنگی ایران بهترین تیم جهان است و در المپیک نیز عملکردی درخشان داشته، امسال باید حتماً قهرمان جهان شویم و در المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس نیز تعداد مدال‌های طلای خود را افزایش دهیم.

رئیس فدراسیون کشتی با اشاره به لزوم رعایت اخلاق، نظم و انضباط در اردو، خطاب به فرنگی‌کاران افزود: شما سربازان ایران هستید و نباید در تلاش و تمرین کم بگذارید. با پیگیری، تمرکز، توکل بر خدا و ناامید نشدن، می‌توانید پرچم ایران را بار دیگر به اهتزاز درآورید و جامعه کشتی را سربلند کنید.

دبیر ضمن قدردانی از زحمات کادر فنی، تصریح کرد: فدراسیون وظیفه خود را در زمینه پشتیبانی، تدارکات، فضای اسکان و تغذیه مناسب، سالن‌های تمرینی مجهز و اعزام‌ها به بهترین شکل انجام داده است. اکنون شما باید از این فرصت ارزشمند استفاده کنید و با تمرکز کامل در این یک ماه باقی‌مانده، با کسب قهرمانی از رقابت‌های جهانی بازگردید.

کد خبر 6558178
سیده فرزانه شریفی

