محمد مهدی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از انسداد خط انتقال ۴۰۰ و قطع آب در برخی مناطق گیلاوند خبر داد و گفت: این مشکل تا صبح فردا برطرف میشود.
رئیس آبفای دماوند در ادامه اظهار داشت: گرفتگی در خط انتقال ۴۰۰ که آب را به خیابانها و شهرکهای سپاه و تپه قرچین منتقل میکند، موجب قطع آب در بخشی از مناطق شده است.
وی افزود: تاکنون دو نقطه از مسیر حفاری و رفع مشکل شده اما گرفتگی اصلی همچنان باقی است و همکاران ما با همکاری تیمهای اعزامی از تهران تا صبح عملیات را ادامه میدهند.
قربانی با بیان اینکه در حال حاضر تنها شهرک سپاه و خیابانهای سپاهان بدون آب هستند، گفت: سایر مناطق گیلاوند دارای آب هستند و برای صبح فردا نیز مشکل خاصی پیشبینی نمیشود، هرچند برای آبگیری مخازن، ناچار به بستن بخشی از شبکه خواهیم بود که قبلاً اطلاعرسانی شده است.
رئیس آبفای دماوند مشکل چندروزه خیابان سپاه را ناشی از همین گرفتگی عنوان کرد و افزود: قطعیهای برق و کاهش سطح آب چاهها نیز تأمین آب را با مشکل مواجه کرده است.
وی با اشاره به ورود سه حلقه چاه جدید به مدار بهرهبرداری در ماههای آینده گفت: شایعه انتقال آب دماوند به تهران صحت ندارد و آب تولیدی صرفاً برای ۲۸ هزار مشترک دماوند استفاده میشود.
قربانی در پایان خاطرنشان کرد: انشعابات غیرمجاز هرچند اندک، در شبکه وجود دارد که شناسایی و جمعآوری میشود.
