جر و بحث سیدورف با اشلوت/ مشاور استقلالی به حمایت از «مو صلاح» پرداخت

به گزارش خبرنگار مهر، کلارنس سیدورف در پایان فصل گذشته با تصمیم مدیران باشگاه استقلال به عنوان مشاور مدیرعامل این باشگاه منصوب شد. در زمان معرفی سیدورف، مسئولان استقلال به هواداران اعلام کردند که این چهره سرشناس فوتبال جهان موظف است تا در مدت زمان قراردادش، ماهانه یک‌بار به ایران سفر کند و با حضور در تهران، جلسات منظم و مستقیمی را با اعضای کادرفنی و مدیران باشگاه برگزار کند.

با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از دو ماه از آخرین سفر سیدورف به تهران گذشته و مشاور مدیرعامل استقلال در این مدت حضور فعالی در کنار این باشگاه نداشته است. این در حالی است که سیدورف طی هفته‌های اخیر بیش از هر چیز درگیر کارشناسی و تحلیل دیدارهای لیگ قهرمانان اروپا بوده و تمرکز او بر مسائل مرتبط با استقلال، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

شب گذشته تیم‌های فوتبال لیورپول و اینتر در هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا رو در روی هم قرار گرفتند و در حالی که آرنه اشلوت نام محمد صلاح ستاره مصری قرمزهای آنفیلد را از لیست این بازی خط زده بود در نهایت لیورپولی‌ها موفق شدند با تک گل دقایق پایانی دومینیک سوبوسلای حریف ایتالیایی خود را شکست دهند.

سایت «thisisanfield» در این رابطه نوشت: آرنه اشلوت در گفتگو با کارشناسان برنامه «آمازون پرایم» شب راحتی را پشت سر نگذاشت جایی که کلارنس سیدورف رویکرد او در قبال محمد صلاح را به چالش کشید.

صلاح در دیدار سه‌شنبه شب که لیورپول با نتیجه یک بر صفر اینتر میلان را شکست داد، غایب بود؛ چرا که پس از انتقاد علنی‌اش از اشلوت در مرسی‌ساید به‌تنهایی تمرین می‌کرد.

مصاحبه این بازیکن مصری پس از تساوی آخر هفته برابر لیدز، از همان زمان به تیتر اول اخبار تبدیل شده و به‌طور طبیعی، با وجود پیروزی لیورپول در ایتالیا، موضوع اصلی بحث پنل کارشناسی آمازون پرایم بود.

اشلوت در مصاحبه پس از بازی درباره تأثیر اظهارات صلاح گفت که این مسئله «شاید کمی انرژی تیم را گرفت». او تلاش کرد تمرکز را روی عملکرد تیمی که در آن بازی به میدان فرستاده بود بگذارد، اما سیدورف بحث را دوباره به تصمیم او درباره صلاح کشاند.

اشلوت: فکر می‌کنم امشب باید همه‌چیز درباره کاری باشد که اینجا انجام دادیم؛ در چنین ورزشگاهی مقابل اینتر پیروز شدیم و تمرکز باید روی همین موضوع باشد. کاملاً درک می‌کنم اگر جمعه در کنفرانس خبری دوباره همه سؤال‌ها درباره صلاح باشد، اما به نظرم این بازیکنان امشب حق دارند که درباره آنها صحبت کنیم.

سیدورف: من دقیقاً با این نظر موافق نیستم. ما برای شما و محمد صلاح احترام زیادی قائل هستیم و نمی‌خواهیم جنجال‌سازی کنیم، اما نیاز است موضوع را بهتر بفهمیم، چون ما هم فرضیات زیادی داریم. آیا قصد دارید او را برگردانید؟ از نظر ما، دوست دارم این اتفاق بیفتد، چون همه آدم‌ها در زندگی اشتباه می‌کنند. اتفاق‌ها می‌افتد و همیشه روحیه بازگشت وجود دارد.

اشلوت: شما می‌گوئید همه اشتباه می‌کنند؛ پس سوال اول این است که آیا خود بازیکن هم فکر می‌کند اشتباه کرده است؟

سیدورف: اگر با او صحبت نکنید، چطور می‌خواهید بفهمید؟

اشلوت: من نگفتم که قصد ندارم با او صحبت کنم؛ فقط گفتم تمرکز باید روی بازیکنان باشد. سوال بعدی این است که آغاز این گفتگو باید از طرف من باشد یا از طرف او؟ این هم خودش مسئله دیگری است. اما همان‌طور که گفتم، تمرکز امشب باید روی این بازیکنان باشد.

سیدورف: به نظر من تیم، باشگاه و سرمربی وقتی یک بازیکن به هر دلیلی درست یا غلط آسیب دیده است، باید اولین قدم را بردارند و در را به روی او باز کنند تا بعد ببینند چه اتفاقی در حال افتادن است. این نظر من بود.

اشلوت: باشه، این نظر شماست!

با وجود لبخندها و احترام متقابل میان اشلوت و سیدورف در جریان این گفتگو هافبک سابق میلان به چند پرسش کلیدی اشاره کرد که حالا پیش روی سرمربی لیورپول قرار دارد.

اشلوت برای نحوه برگزاری کنفرانس خبری پیش از بازی با اینتر مورد تحسین قرار گرفت، اما برخی معتقدند این رویکرد شاید اوضاع را متشنج‌تر کرده باشد.

سیدورف موضعی صریح و مستقیم داشت: از نظر او، مسئولیت حل‌وفصل اختلاف با یک بازیکن درون تیم، به‌ویژه پس از آن‌که صلاح گفت «ناگهان هیچ رابطه‌ای میان ما وجود ندارد»، بر عهده سرمربی است.