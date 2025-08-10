  1. استانها
  2. ایلام
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۷:۴۷

تشکیل ۴۷ فقره پرونده تخلف صنفی در استان ایلام

ایلام - مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان ایلام از تشکیل تعداد ۴۷ فقره پرونده تعزیراتی از ابتدا.ی شروع طرح ویژه نظارتی اربعین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدرحیمی با اشاره به ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده به مبلغ ۲ میلیارد ریال، اضافه کرد: در طی این مدت تعداد ۶۲۰ مورد بازرسی از واحدهای عرضه کننده کالا و ارائه دهنده خدمات صورت گرفته است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان ایلام خاطر نشان کرد: بازدید از پارکینک خودروها، رستوران‌ها، اقامتگاه‌ها، هتل‌ها، صنوف ارائه دهنده خدمات خودرویی، شرکت‌های حمل و نقل مسافر و سایر مراکز مهم مرتبط با ارائه خدمات به زائرین به صورت روزانه در دستور کار بازرسین اداره کل صمت قرار دارد.

رضا محمدرحیمی بیان کرد: تدوین برنامه زمانبندی تیم‌های بازرسی و شیفت بندی آنان تا یک هفته بعد از پایان مراسم اربعین و همچنین فعالیت شبانه روزی سامانه پاسخگویی ۱۲۴ از جمله مواردی است که در جهت تشدید نظارت‌ها و رسیدگی به شکایات انجام شده است.

این مسئول خاطر نشان کرد: از ابتدای شروع طرح نظارتی، بازرسین اداره کل صمت در قالب گشت‌های مشترک، نمایندگان سایر دستگاه‌های نظارتی ازجمله تعزیرات حکومتی را به منظور تسریع در برخورد با تخلفات همراهی نموده و اجرای گشت‌های مشترک همچنان ادامه دارد.

وی سامانه پاسخگویی ۱۲۴ را به عنوان پل ارتباطی مردم با بازرسین اعلام و اظهار کرد: مردم و زائرین محترم می‌توانند گزارش تخلفات صنفی را از طریق سامانه یاد شده گزارش نموده تا در اسرع وقت رسیدگی و با متخلفین برخورد قانونی صورت گیرد.

