تشکیل ۴۷ فقره پرونده تخلف صنفی در استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدرحیمی با اشاره به ارزش ریالی پروندههای تشکیل شده به مبلغ ۲ میلیارد ریال، اضافه کرد: در طی این مدت تعداد ۶۲۰ مورد بازرسی از واحدهای عرضه کننده کالا و ارائه دهنده خدمات صورت گرفته است.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان ایلام خاطر نشان کرد: بازدید از پارکینک خودروها، رستورانها، اقامتگاهها، هتلها، صنوف ارائه دهنده خدمات خودرویی، شرکتهای حمل و نقل مسافر و سایر مراکز مهم مرتبط با ارائه خدمات به زائرین به صورت روزانه در دستور کار بازرسین اداره کل صمت قرار دارد.
رضا محمدرحیمی بیان کرد: تدوین برنامه زمانبندی تیمهای بازرسی و شیفت بندی آنان تا یک هفته بعد از پایان مراسم اربعین و همچنین فعالیت شبانه روزی سامانه پاسخگویی ۱۲۴ از جمله مواردی است که در جهت تشدید نظارتها و رسیدگی به شکایات انجام شده است.
این مسئول خاطر نشان کرد: از ابتدای شروع طرح نظارتی، بازرسین اداره کل صمت در قالب گشتهای مشترک، نمایندگان سایر دستگاههای نظارتی ازجمله تعزیرات حکومتی را به منظور تسریع در برخورد با تخلفات همراهی نموده و اجرای گشتهای مشترک همچنان ادامه دارد.
وی سامانه پاسخگویی ۱۲۴ را به عنوان پل ارتباطی مردم با بازرسین اعلام و اظهار کرد: مردم و زائرین محترم میتوانند گزارش تخلفات صنفی را از طریق سامانه یاد شده گزارش نموده تا در اسرع وقت رسیدگی و با متخلفین برخورد قانونی صورت گیرد.
