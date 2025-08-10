  1. استانها
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۲۰

حس و حال دیدن پرچم میهن توسط زوار اربعین حسینی در مرز مهران

ایلام - فیلمی از حس و حال دیدن پرچم میهن توسط زوار اربعین حسینی در مرز مهران مشاهده کنید.

