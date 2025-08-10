برگزاری نشست «آیین و بحران در ایران» با محوریت جنگ ۱۲روزه

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی «آئین و بحران در ایران» روز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۳ به صورت برخط برگزار میشود.
این رویداد با حضور جبار رحمانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی، و طیبه عزتاللهینژاد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، به بررسی نقش آئینها در مدیریت بحرانهای اجتماعی با محوریت جنگ دوازدهروزه میپردازد. علاقهمندان میتوانند از طریق پلتفرم اسکای روم و آدرس https://www.skyroom.online/ch/ricac/art به صورت آنلاین در جلسه شرکت کنند.
این رویداد علمی توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات میزبانی میشود و در راستای گسترش گفتوگوهای تخصصی در حوزه فرهنگ، ارتباطات و تحولات اجتماعی برگزار میگردد. برنامه مذکور بخشی از سلسله فعالیتهای فکری این پژوهشگاه در سال جاری است و مورد توجه جامعه پژوهشی و دانشگاهی قرار دارد.
