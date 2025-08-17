نشست «جامعه، موسیقی و جنگ» نگاهی به کارکرد موسیقی در جنگ

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با همکاری انجمن انسان شناسی ایران نشست «جامعه، موسیقی و جنگ» را به منظور بررسی کارکردهای موسیقی و اثربخشی آن در دوران جنگ برگزار می‌کند.

این نشست با حضور میلاد آقایی آهنگساز و مدرس دانشگاه، پدرام جوادزاده عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و به دبیری مصطفی اسدزاده عضو پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار خواهد شد.

نشست روز دوشنبه ۲۷ مرداد از ساعت ۱۰ صبح با حضور علاقه مندان در محل پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شده و علاقه مندان می‌توانند آن را به صورت برخط و از طریق لینک اسکای روم به نشانی https://www.skyroom.online/ch/ricac/art دنبال کنند.