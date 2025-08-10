  1. استانها
  2. قزوین
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۵۹

پیشگیری مؤثر نیازمند هم‌افزایی و اراده جدی در بین همه مسئولین است

قزوین- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین گفت: پیشگیری مؤثر، نیازمند اقدام واقعی، هم‌افزایی و اراده جدی در بین همه مسئولین است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولیان در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان البرز با تأکید بر راهبردی بودن جایگاه شورای پیشگیری شهرستان، اظهار کرد: افزایش جرایم و ناهنجاری‌ها تهدیدی جدی برای امنیت عمومی است و نیازمند مداخلات پیشگیرانه، علمی و هماهنگ است.

وی با اشاره به بروز آسیب‌هایی مانند افسردگی، خودزنی و حتی خودکشی در میان دانش‌آموزان شهرستان البرز، خاطرنشان کرد: این آسیب‌ها ناگهانی اتفاق نمی‌افتند. ضعف در اجرای اثربخش طرح نماد، نبود شناسایی به‌موقع، کمبود مشاوران، و فقدان پیوند مؤثر بین مدرسه و نهادهای حمایتی، از عوامل جدی این وضعیت است.

معاون دادگستری قزوین در پایان تصریح کرد: در برابر جان و آینده دانش‌آموزان مسئول هستیم؛ صرف تأسف در مواجهه با خودکشی دانش‌آموزان کافی نیست بلکه پیشگیری مؤثر، نیازمند اقدام واقعی، هم‌افزایی و اراده جدی در بین همه مسئولین است.

در این نشست، اجرای طرح «نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان» (نماد) با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در مدارس مورد بررسی قرار گرفت.

