به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولیان در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان البرز با تأکید بر راهبردی بودن جایگاه شورای پیشگیری شهرستان، اظهار کرد: افزایش جرایم و ناهنجاریها تهدیدی جدی برای امنیت عمومی است و نیازمند مداخلات پیشگیرانه، علمی و هماهنگ است.
وی با اشاره به بروز آسیبهایی مانند افسردگی، خودزنی و حتی خودکشی در میان دانشآموزان شهرستان البرز، خاطرنشان کرد: این آسیبها ناگهانی اتفاق نمیافتند. ضعف در اجرای اثربخش طرح نماد، نبود شناسایی بهموقع، کمبود مشاوران، و فقدان پیوند مؤثر بین مدرسه و نهادهای حمایتی، از عوامل جدی این وضعیت است.
معاون دادگستری قزوین در پایان تصریح کرد: در برابر جان و آینده دانشآموزان مسئول هستیم؛ صرف تأسف در مواجهه با خودکشی دانشآموزان کافی نیست بلکه پیشگیری مؤثر، نیازمند اقدام واقعی، همافزایی و اراده جدی در بین همه مسئولین است.
در این نشست، اجرای طرح «نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان» (نماد) با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در مدارس مورد بررسی قرار گرفت.
