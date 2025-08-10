به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان، با تأکید بر اهمیت برگزاری جلسات این شورا و لزوم پیگیری جدی مصوبات آن، افزود: رئیس جمهور در چند سفر غیررسمی خود به استان، همواره توسعه فضاهای آموزشی و عدالت آموزشی را در صدر پیگیری‌ها قرار داده‌اند و هنر ما این است که بتوانیم بخشی از این سیاست‌ها را عملی کنیم.

استاندار، با اشاره به پروژه مهر و محورهای هفتگانه آن، گفت: رتبه سال گذشته استان در شاخص‌های آموزش و پرورش برازنده ما نیست و باید حداقل جزو پنج استان برتر کشور باشیم. تحقق این هدف نیازمند حمایت همه‌جانبه است و آموزش و پرورش به‌تنهایی قادر به این کار نیست؛ والدین، نهادهای فرهنگی و دیگر دستگاه‌ها باید شریک برنامه‌های این حوزه باشند.

وی همچنین توسعه فضاهای آموزشی را از اولویت‌های مهم استان برشمرد و با قدردانی از اقدامات اداره‌کل نوسازی مدارس، افزود: از محل مولدسازی، مسئولیت‌های اجتماعی صنایع، و مشارکت خیرین باید منابع لازم برای مدرسه‌سازی تأمین شود. واحدهای صنعتی، شهرداری‌ها و منطقه آزاد ملزم به ایفای تعهدات خود در این زمینه هستند

سرمست بر استفاده مؤثر از مشارکت خیرین مدرسه‌ساز نیز تاکید کرد و گفت: مجموعه آموزش و پرورش ارتباط عاطفی و مستمر با خیرین داشته باشد و به طور مداوم پیگیری کند تا از مشارکت آنها استفاده کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی، ایجاد هنرستان‌های جوار صنعت و تربیت دانش‌آموزان ماهر را یکی دیگر از اولویت‌های آموزش و پرورش در استان عنوان کرد و گفت: باید با صنایع بزرگ برای ایجاد این مراکز همکاری کنیم تا استان در این حوزه نیز عملکرد شاخصی داشته باشد.

وی بر استفاده از رانندگان صلاحیت‌دار و خودروهای استاندارد برای سرویس مدارس، به‌ویژه مدارس استثنایی، و ضرورت برنامه‌ریزی فرمانداران و بخشداران پیش از بازگشایی مدارس تأکید کرد.

سرمست با بیان اینکه مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان و غنی‌سازی اوقات فراغت آنان باید جدی گرفته شود، افزود: هدف ما صرفاً پرکردن اوقات فراغت نیست بلکه باید با همکاری همه نهادهای فرهنگی، این زمان را به فرصت‌های پرورشی و کاهش آسیب‌های اجتماعی تبدیل کنیم. نسل جدید نیازمند مراقبت و پرورش برای آینده کشور است و امیدوارم همه ما در این مسیر توفیق خدمتگزاری داشته باشیم.