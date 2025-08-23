به گزارش خبرگزاری مهر، مریم ملون در بازدید از دانشگاه هنر اسلامی تبریز، با هیئت رئیسه این دانشگاه دیدار و گفتگو کرد. این بازدید با هدف بررسی حمایت‌ها از کارآفرینی و صنایع خلاق در این دانشگاه صورت گرفت.

معرفی پتانسیل دانشگاه هنر اسلامی تبریز

ملون پس از بازدید از مرکز نوآوری و صنایع خلاق دانشگاه، بر پتانسیل بالای این دانشگاه در حمایت از فعالیت‌های فناورانه و صنایع خلاق تأکید کرد.

وی همچنین به برنامه‌های حمایتی وزارت علوم در سال جاری اشاره نمود و حمایت از ایده‌ها، فعالیت‌های کارآفرینی و مراکز رشد را از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه عنوان کرد.

تجاری‌سازی علم و هنر در دستور کار

محمدتقی پیربابایی رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز، با استقبال از این بازدید، به برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت دانشگاه در جهت تجاری‌سازی دستاوردهای هنری و علمی اشاره کرد.

وی تجربیات موفق دانشگاه در سال‌های گذشته، از جمله راه‌اندازی مراکز کارآفرینی دانشجویی و برپایی نمایشگاه‌های هنری را یادآور شد.

تبدیل دانشگاه به قطب صنایع خلاق

مینو قره‌بگلو، معاون پژوهش، کارآفرینی و فناوری دانشگاه هنر تبریز نیز به تشریح گام‌های بلند این دانشگاه در تبدیل شدن به قطب صنایع خلاق در شمال‌غرب کشور پرداخت و خواستار حمایت‌های ستادی برای تحقق این اهداف شد.

گفتنی است دانشگاه هنر اسلامی تبریز با برگزاری نمایشگاه‌های متعدد، توانسته ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دانشجویان و اساتید خود را در زمینه تولید آثار فاخر هنری و صنایع دستی به نمایش بگذارد. این دانشگاه با تمرکز بر تجاری‌سازی علم و هنر و حمایت از کارآفرینی، پتانسیل بالایی در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و ایجاد اشتغال دارد.