افتتاح هنرستانی ۲۴ کلاسه با شطرنج مدیریتی

به گزارش خبرنگار مهر، فرهادی نظری مدیرکل فنی و حرفهای آذربایجان شرقی بعدازظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه هنرستان فنی و حرفه و کار دانش مهارت تبریز یک مهر امسال به بهره برداری میرسد، تصریح کرد: هنرستان مهارت با تأکید بر تربیت نسل جدیدی از نیروهای متخصص مطابق با نیاز صنایع، راهاندازی شده است.
هشت رشته آموزشی در هشت رشته کاربردی
این مجموعه آموزشی در هشت رشته، شامل الکترو تکنیک، مکانیک خودرو، ماشین ابزار، معماری داخلی، شبکه و نرمافزار، نصاب و تعمیر آسانسور، تربیت بدنی و برق خودرو، فعالیت خواهد کرد.
ایجاد زیرساخت بدون هزینه دولتی
وی افزود: این هنرستان بدون صرف حتی یک ریال از منابع دولتی و صرفاً با جابجایی منابع و امکانات موجود اجرا شده است.
هنرستان مهارت تبریز ظرفیت ارائه آموزشهای مهارتی لازم را دارد و در پایان تحصیل، هنرجویان مدرک دیپلم و گواهینامه مهارتی دریافت میکنند.
رویکرد دولت چهاردهم
نظری همچنین بر اهمیت سیاستهای مهارت محور دولت تأکید کرد و افزود: تحقق شعار سال نیازمند نیروی کار ماهر است، نه صرفاً سرمایهگذاری. ما ۱۹ گروه هدف تعیین کردهایم که از جمله آنها سربازان و افراد جویای کار هستند.
گسترش آموزشهای مهارتی در استان
مدیرکل فنی و حرفهای آذربایجان شرقی با اشاره به وجود پنج مرکز فعال آموزشی در تبریز و ۲۴ مرکز در شهرستانها، خاطرنشان کرد: آموزشهای سیار برای مناطق دورافتاده استان طراحی شدهاند تا هیچ نقطهای از کشور از آموزش مهارت دور نماند.
